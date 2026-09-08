Detuvieron al dueño del pitbull que atacó y mató a un nene en Alta Gracia: no colaboró e intentó fugarse

El fiscal Alejandro Peralta Ottonello ordenó la detención de Alexis Juárez, el dueño del pitbull que mató a Owen González, un nene de 2 años, durante el fin de semana en barrio Villa Oviedo, Alta Gracia. El hombre, de 30 años, quedó imputado por homicidio culposo después de negarse a colaborar con las autoridades y mostrar intención de fugarse del lugar.

El fiscal precisó que el animal fue secuestrado en un domicilio distinto de aquel donde ocurrió el ataque, dato que suma un interrogante sobre el paradero del perro en las horas posteriores al hecho.

Tras 12 ataques de perros en Córdoba, vuelven a impulsar un proyecto para prohibir la cría y comercialización

La muerte de Owen González ocurrió apenas un día después de otro caso fatal en la Capital: en barrio Cabildo, una nena de 2 años murió tras ser atacada por dos dogos de un familiar. Entre ambos hechos, ya son cuatro los menores de entre 2 y 4 años fallecidos en Córdoba durante 2026 por ataques de perros considerados peligrosos, según un relevamiento de casos actualizado al 7 de septiembre.

El repaso de episodios contabilizó doce ataques en total -ocho en la Capital y cuatro en el interior provincial- y ocho heridos de distinta gravedad además de las cuatro muertes. Los casos fatales anteriores al de Alta Gracia fueron los de Lara Monzón Molina, de 4 años, en Cosquín, y de Salvador, de 3 años, en barrio Villa La Lonja de la Capital. En todos los expedientes recientes las causas judiciales avanzan por homicidio culposo.

La respuesta legislativa en la Capital

En paralelo, en el Concejo Deliberante de Córdoba capital, la concejal Fabiana Gutiérrez (UCR) presentó un paquete de tres proyectos para prohibir en forma definitiva la tenencia particular, la reproducción y la comercialización de razas potencialmente peligrosas. La iniciativa prevé el secuestro preventivo de los animales y multas de hasta 500 Unidades Económicas Municipales, además de un pedido de informes a BioCórdoba y un pedido de inspecciones inmediatas en los barrios.

"No alcanza con registrar un peligro; hay que evitar que se transforme en una tragedia. No podemos naturalizar que esto vuelva a ocurrir ni acostumbrarnos a reaccionar cuando ya es tarde", planteó Gutiérrez, en una definición que -aunque referida al debate en la Capital- resuena de manera directa en un caso como el de Alta Gracia, ocurrido fuera de la jurisdicción municipal pero dentro del mismo patrón que la concejal busca combatir.