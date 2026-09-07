Tras 12 ataques de perros en Córdoba, vuelven a impulsar un proyecto para prohibir la cría y comercialización

El bloque legislativo de Encuentro Vecinal Córdoba volverá a impulsar en la Legislatura provincial un proyecto de ley para regular la tenencia de perros potencialmente peligrosos. La iniciativa, presentada originalmente en febrero de 2024 por el legislador Rodrigo Agrelo, propone prohibir su cría, reproducción, tráfico y nueva tenencia en todo el territorio provincial.

Según señalaron desde el espacio, el proyecto ya había tomado estado parlamentario el 28 de febrero de 2024 y llegó a ser tratado en comisión. Desde Encuentro Vecinal sostienen que la iniciativa fue rechazada por la mayoría de los legisladores y que desde entonces se produjeron nuevos episodios graves vinculados con ataques de perros.

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El proyecto establece la prohibición de criar, reproducir, traficar o tener perros considerados potencialmente peligrosos, aunque contempla una excepción para quienes ya posean uno antes de la entrada en vigencia de la eventual ley. La propuesta incluye una lista de razas y sus cruzas, entre ellas rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, fila brasileño, american staffordshire, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario y akita inu. También contempla que la autoridad de aplicación pueda incorporar otros animales a partir de criterios científicos.

El proyecto designa a la Policía Ambiental de Córdoba como autoridad de aplicación y plantea la creación de un Registro Provincial de Perros Potencialmente Peligrosos.

Requisitos para los dueños

Para los animales cuya tenencia quede exceptuada, la iniciativa establece una serie de obligaciones. Entre ellas figuran ser mayor de 18 años, estar inscripto en el registro y obtener un certificado de aptitud psicofísica. También establece que los perros deberán ser castrados dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma. Sus responsables deberán declarar el domicilio donde permanecerán y contar con medidas de seguridad que impidan la evasión del animal.

Para los paseos, el proyecto exige el uso de correa o pretal resistente de hasta un metro y medio y bozal tipo canasta. Además, establece que una persona no podrá circular con más de un perro potencialmente peligroso a la vez.

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La iniciativa propone incorporar un nuevo artículo al Código de Convivencia de Córdoba para sancionar la cría, reproducción, tráfico y tenencia de estos animales.

Las sanciones previstas incluyen hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 12 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días. En los casos contemplados por la norma, también se establece el secuestro definitivo y la castración del animal, aunque el proyecto aclara expresamente que los perros no deberán ser sacrificados.

Las fuerzas armadas y de seguridad quedarían exceptuadas de estas disposiciones cuando los animales se encuentren bajo su custodia para el cumplimiento de sus funciones.

El argumento del bloque

Desde Encuentro Vecinal Córdoba sostienen que el objetivo de la iniciativa es evitar la reproducción de determinadas razas y reducir los riesgos asociados a su tenencia. En los fundamentos, Agrelo plantea que la regulación busca resguardar la seguridad de las personas y la convivencia social.

El proyecto también señala que la conducta de un perro puede estar condicionada por factores como la educación, la crianza y el contexto, pero sostiene que existen animales cuyas características físicas pueden hacer que un ataque tenga consecuencias potencialmente letales.

En ese sentido, el bloque volvió a instalar el debate sobre la necesidad de una regulación provincial después de distintos ataques registrados en Córdoba. “Esto no es fatalidad: es falta de ley”, señalaron. El espacio adelantó que buscará que el proyecto sea tratado nuevamente por la Legislatura y sostuvo que el objetivo es avanzar en una normativa que permita prevenir nuevos episodios graves vinculados con perros potencialmente peligrosos.