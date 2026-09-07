Alerta por el "Super Niño": la Justicia tramita un amparo ambiental contra la Provincia y municipios de Sierras Chicas

La Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba abrió el trámite de un amparo ambiental colectivo y citó a una audiencia para el 23 de septiembre a representantes y técnicos de la Provincia de Córdoba y de las municipalidades de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y Saldán. Es la zona que resultó gravemente afectada hace poco más de una década por una correntada devastadora que arrasó casas y causó ocho muertes.

Vecinos y científicos denuncian descoordinación oficial en la realización de obras y exigen planes de emergencia inmediatos ante el pronóstico de tormentas extremas, efecto del “Súper Niño”. Además, advierten un posible colapso de la infraestructura cloacal e hídrica.

El Niño superará los 3°C y podría ser un evento histórico, según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas

La vocal María Soledad Puigdellibol fijó una audiencia obligatoria para el próximo 23 de septiembre de 2026, a las 11:00 horas.

A este encuentro deberán asistir los representantes legales del Gobierno de la Provincia de Córdoba y los funcionarios técnicos de la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Cambio Climático y, eventualmente, del Gabinete de Cambio Climático provincial, ademas de los funcionarios respectivos de los cinco municipios de Sierras Chicas. El objetivo de los amparistas es forzar al Estado provincial y a los municipios a coordinar de manera urgente medidas de contingencia ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico conocido como el "Super Niño".

El fantasma de 2015

Los amparistas sostienen que, a pesar de los antecedentes de la trágica inundación ocurrida el 15 de febrero de 2015, las autoridades continúan sin trabajar de manera integrada con las organizaciones de la sociedad civil.

"El gobierno provincial sigue sin asumir que sus mediáticas políticas ambientales ‘de pintura verde’, y el desmanejo crónico de las cuencas hídricas, aumentaron peligrosamente la vulnerabilidad del territorio", apuntó el abogado de la causa y vecino de la zona, Juan Smith.

Advierten que, tras la catástrofe de 2015, se ejecutaron obras de infraestructura de manera caótica, rellenando el cauce del río Isquitipe (Río Ceballos) con toneladas de cemento y maquinaria pesada, sin prever el impacto del cambio climático.

La mayor preocupación radica hoy en la presencia de la "cloaca máxima" regional sobre el cauce del río, sitio que la coloca ante un serio riesgo de sufrir roturas y provocar un desastre sanitario por derrames de líquidos cloacales ante una gran crecida.

Con nuevo defensor y durante tres horas, Claudio Barrelier volvió a plantear una supuesta deuda por drogas

Los principales reclamos del amparo

La acción judicial pide el diseño inmediato de un Plan Comunitario de Acción participativo que contemple mapas de riesgo activos, en base a los riesgos de inundación existentes y confeccionar con urgencia aquellos estudios hídricos que todavía faltan.

También solicita que se unifiquen los sistemas de alerta, que funcionan de manera aislada; cartelería de escape y simulacros de evacuación para la población ante la hipótesis de una inundación máxima o el colapso del dique La Quebrada. También piden garantizar partidas presupuestarias específicas para desastres climáticos y definir con antelación esquemas de asistencia alimentaria, sanitaria y habitacional para los posibles damnificados.

La amenaza científica del "Super Niño"

Según los registros técnicos compartidos por los especialistas, se espera que entre fines de este año y los primeros meses de 2027 se consolide el fenómeno de El Niño, con una intensidad mayor a la registrada anteriormente.

Para alcanzar la categoría de "Niño Muy Fuerte" —popularmente denominado "Superniño"— la temperatura del océano Pacífico debe mantenerse al menos 2 °C por encima del promedio durante tres meses; actualmente, el promedio ya se sitúa 1,5 °C por encima de lo normal (categoría de "Niño Fuerte") y las proyecciones indican que seguirá subiendo.