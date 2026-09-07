El Niño superará los 3 °C y podría ser un evento histórico, según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas

La actualización más reciente del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) confirmó un escenario crítico: la fase cálida de El Niño-Oscilación Sur (ENOS) alcanzará picos de temperatura que superarán los los 3 °C de anomalía en la región central del Océano Pacífico (Niño 3.4), posicionándolo como un evento de intensidad histórica y potencialmente récord.

La proyección del ECMWF señala que el máximo registro del fenómeno climático tendrá lugar durante el último trimestre del año y el período inicial del 2027. marcando uno de los capítulos de mayor complejidad de la historia meteorológica contemporánea.

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La nueva previsión del ECMWF, que comenzó el 1 de septiembre, refuerza el escenario de un fenómeno de El Niño excepcionalmente intenso en 2026/2027. Aunque el calentamiento observado en la región Niño 3.4 se ha mantenido relativamente estable, en torno a +1,8 °C en las últimas cuatro semanas, el modelo indica que el fenómeno aún está lejos de alcanzar su máxima intensidad.

Frente a la magnitud de estas proyecciones globales, los especialistas señalan que los impactos locales en el Cono Sur comenzarán a sentirse con mayor nitidez en la transición hacia el último trimestre del año.

El Niño superará los 3 °C y podría ser un evento histórico, según el ECMWF

La referente del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, enfatizó que “un incremento de la temperatura en la región 3.4 por encima de los 3 °C clasifica al evento dentro de la categoría de 'Súper El Niño'. Esto altera el flujo de humedad y promueve la formación de sistemas de tormentas de mayor severidad de manera recurrente”.

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“La clave para reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales y urbanas estará en el monitoreo continuo a través de los pronósticos trimestrales y el uso de alertas tempranas, ya que la humedad disponible alimentará fenómenos locales intensos”, señaló la meteoróloga del SMN.

Un "Súper El Niño" que desafía los registros climáticos históricos

Las simulaciones de los modelos numéricos de predicción han mostrado una convergencia inusual. El ensamble del ECMWF indica que la temperatura media de la superficie del mar en la zona ecuatorial mantendrá un promedio estimado de 3,4 °C por encima de los valores normales, superando ampliamente las marcas de los eventos históricos más potentes registrados hasta la fecha, como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

El impacto global: del Litoral sudamericano a la cuenca del Pacífico

El mapa de riesgos elaborado por organismos internacionales prevé consecuencias desiguales pero coordinadas por la escala del fenómeno:

- Sudamérica (Cuenca del Plata y Litoral): Aumento drástico del volumen de lluvia. Se prevén crecidas extraordinarias en las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, incrementando el riesgo de inundaciones en zonas productivas y cascos urbanos.

- Centroamérica y el Caribe: Proyección de extensos periodos de sequía e incremento de las temperaturas continentales, afectando los niveles de los embalses y la producción agrícola regional.

- Sudeste Asiático y Australia: Reducción marcada de los regímenes de monzones, lo que eleva el riesgo de incendios forestales prolongados y escasez hídrica.

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Desde el Servicio Meteorológico Nacional subrayaron: "Estamos monitoreando un evento de El Niño con características extremadamente intensas. El acoplamiento entre el océano y la atmósfera se ha consolidado de forma muy marcada, lo que incrementa sustancialmente la probabilidad de que la circulación regional sufra alteraciones severas".

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La velocidad con la que se ha desarrollado este proceso es uno de los factores que más preocupa a la comunidad científica internacional. A diferencia de episodios anteriores, las aguas del Pacífico mostraron una rápida acumulación de calor subsuperficial desde el primer semestre, acortando los tiempos de transición entre fases climáticas y consolidando un calentamiento acelerado antes del inicio de la primavera del hemisferio sur.

PM / ds