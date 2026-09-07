No sabía qué carrera estudiar y creó una plataforma para que otros jóvenes no tengan que decidir solos

En los últimos años del secundario, la elección de una carrera genera numerosos interrogantes entre los estudiantes. Para quienes cursan 5° y 6° año, la pregunta “¿qué quiero estudiar?” no siempre encuentra una respuesta clara, incluso después de recurrir a tests vocacionales, opiniones familiares, psicólogos y especialistas. Mientras algunos tienen definido su camino desde chicos, otros llegan al final de la secundaria sin saber con certeza qué carrera elegir.

En ese contexto, Ciro Tovfigh Rafii, de 19 años, decidió transformar una inquietud que tuvo durante su propio paso por el secundario en una propuesta concreta. Así nació Bridge Connect, una plataforma que conecta a jóvenes con profesionales y estudiantes universitarios avanzados para que puedan conocer de primera mano distintas experiencias antes de tomar una decisión sobre su futuro académico.

La idea comenzó cuando Tovfigh todavía estaba en el colegio y detectó que varios de sus compañeros no podían explicar con claridad por qué habían elegido determinadas carreras. “Nos ponemos a pensar los últimos dos años recién que queremos hacer y demás, y le ponemos mucho foco a opiniones externas, presiones familiares, las salidas laborales, el dinero y nos ponemos muy poca atención en nosotros”, explicó.

Tovfigh comenzó a trabajar en el proyecto a los 17 años y durante 2025 se dedicó a validar la idea a través de encuentros por Meet. Para hacerlo, contactaba a jóvenes con dudas sobre su futuro y buscaba de manera manual profesionales con quienes pudieran conversar. “Hacía las charlas por Meet, las probaba, veía el feedback y veía que todos los chicos como que me decían: ‘Che, muy buena, quiero otra, pero con otro rango de edad’”, contó. Esa respuesta le permitió detectar que también había interés en conocer experiencias de personas que atravesaban distintas etapas de formación.

Cómo funciona

Actualmente, Bridge funciona a través de una plataforma web y no requiere descargar una aplicación. Los jóvenes, llamados “exploradores”, indican sus áreas de interés y pueden revisar distintos perfiles para elegir con quién quieren conversar. “La idea es que estos exploradores se animen también a no solamente encuadrarse en una carrera, sino que buscar muchas realidades distintas”, explicó Tovfigh.

Una vez seleccionado el referente, el explorador puede agendar un día y horario y, si la solicitud es aceptada, el encuentro se realiza directamente a través de la plataforma. Las conversaciones duran entre 40 minutos y una hora y, al finalizar, el usuario debe dejar un feedback obligatorio. "Es algo que nos ayuda a seguir viendo qué quiere la gente para amoldar la propuesta de lo que ellos quieren.”

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Además, Bridge Connect busca que el joven llegue preparado a la conversación. "Antes del encuentro, la plataforma propone una instancia de introspección, la definición de un objetivo y la elaboración de tres preguntas clave para que pueda aprovechar mejor el intercambio", explico Ciro.

El modelo tampoco se limita a profesionales radicados en Córdoba, sino que también "te conecta con profesionales que hayan estudiado en Córdoba y viven hace 10 años en Australia o en España”, contó.

El servicio está pensado tanto para estudiantes secundarios que todavía no tienen definida su carrera como para jóvenes que ya comenzaron una carrera universitaria y evalúan cambiarla o conocer otras alternativas. “Cualquier joven hoy que tenga incertidumbre” puede utilizar Bridge.

La oferta académica

El interés inicial por la propuesta también se refleja en la cantidad de jóvenes que se acercaron al proyecto. Actualmente, Bridge Connect tiene 100 personas en lista de espera y, desde el 1 de agosto, se realizaron 20 conversaciones, todas con una valoración de 9 sobre 10.

La oferta de referentes se construyó a partir de las áreas que los propios jóvenes manifestaron en esa lista de espera. “Actualmente en Bridge hay referentes de ingenierías, ciencias económicas, diseño en general, psicología y arquitectura”, mencionó Ciro.

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Las sesiones tienen dos valores según el perfil elegido: conversar con un profesional cuesta $60.000, mientras que hacerlo con un estudiante universitario avanzado, de cuarto o quinto año, tiene un valor de $30.000. Además, la plataforma permite que algunos referentes participen ad honorem, una modalidad que a futuro podría facilitar la creación de becas para jóvenes que no puedan afrontar el costo.

El futuro de Bridge

Tovfigh proyecta que Bridge pueda acompañar a los jóvenes más allá de la elección de una carrera, con herramientas vinculadas a pasantías, cambios de carrera o facultad y orientación para quienes llegan desde otras localidades y necesitan decidir dónde estudiar y vivir. También imagina incorporar a las familias a través de referentes que puedan asesorarlas sobre universidades y vivienda en Córdoba.

“Desde que un chico elige su carrera, Bridge también lo va a acompañar, en un futuro, a conseguir pasantías, a cambiar de carrera o de facultad y, después, también, si es necesario, a los jóvenes del interior para ayudarlos a elegir dónde vivir”, explicó.

Por eso, el objetivo no es ofrecer una respuesta cerrada sobre qué carrera elegir, sino acercar experiencias que permitan tomar una decisión propia. “Bridge no te dice qué estudiar, sino que te acompaña para que no decidas así solo”, resumió Tovfigh.