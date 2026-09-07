Cesar Tappa: Marcos Farías fue el creador de varios artistas, entre ellos Ulises Bueno, Damián Córdoba y Euge Quevedo

Marcos Farías murió a los 58 años después de atravesar una dura batalla contra el cáncer se agravó durante los últimos meses. Empresario, productor, mánager y dueño de Radio Máxima, fue durante las últimas dos décadas una de las figuras con mayor influencia dentro de la música popular cordobesa y, particularmente, del cuarteto.

La noticia generó una fuerte conmoción entre músicos, productores y trabajadores de los medios. Este lunes, Radio Máxima decidió modificar su programación habitual y mantener solamente música al aire como una manera de acompañar la despedida.

“Es muy difícil trabajar cuando se te va un tipo que era nuestro amigo, no era nuestro jefe, era nuestro amigo”, resumió César Tapia, periodista y una de las principales figuras de la emisora, al hablar sobre la muerte de Farías.

Según contó Tapia, Farías atravesaba desde hacía dos o tres meses un cuadro de salud delicado. Padecía cáncer de hígado y de páncreas y estaba bajo tratamiento. “El martes pasado le habían puesto una segunda dosis de una droga muy fuerte que estaban poniendo y aparentemente había reaccionado bien. Lo teníamos todo bien, teníamos las esperanzas bajas, todos”, relató.

Incluso, el viernes sus allegados habían recibido señales alentadoras. “El viernes estuve en un informe que estaba bien y bueno, viste cómo es esto”, recordó Tapia. Pero el cuadro finalmente se agravó y Farías murió.

El hombre que apostaba antes que los demás

La dimensión de Farías dentro del cuarteto puede medirse, en buena parte, por la cantidad de artistas a los que acompañó cuando todavía no eran los nombres que hoy ocupan los escenarios más importantes.

Tapia lo recordó especialmente por sus apuestas por Ulises Bueno y Damián Córdoba. “Él descubrió a Damián Córdoba. Él descubrió a Ulises Bueno cuando se estaba yendo a vender pantalones de jean a Tucumán”, contó.

La historia de Ulises Bueno tiene una escena que quedó grabada entre quienes conocieron aquella etapa. Farías habría ido a buscarlo cuando estaba por abandonar la música y lo convenció de quedarse. “Lo bajó del colectivo y le dijo: ‘No, yo te voy a hacer una orquesta nueva. Bajate, bajate’”, relató Tapia.

Y agregó una frase que sintetiza el carácter de aquellas apuestas: “Ya vas a ver lo que voy a lograr con Ulises Bueno”.

La apuesta terminó dando resultados.

Pero no fue la única. Farías también acompañó a La Banda de Carlitos, que con el tiempo se transformó en uno de los grandes fenómenos del cuarteto cordobés con proyección nacional. También sostuvo durante años a Q'Lokura.

“Él bancó a los chicos que hoy son Q'Lokura. Antes eran Chipote y los bancó siete años, que no les iba muy bien, hasta que transformó Qué Locura, y es otro éxito nacional”, explicó Tapia.

Para el periodista, esa capacidad de detectar potencial cuando todavía no había resultados era una de las características centrales de Farías. Y esa mirada no parecía haberse detenido. Entre sus últimas apuestas estaba Va Como Loco, una orquesta que comenzaba a ganar espacio y que, según Tapia, tenía posibilidades de crecer a nivel nacional.

Una radio pensada para estar cerca de la gente

La actividad de Farías excedió ampliamente el mundo de los escenarios. Desde Radio Máxima también construyó una identidad vinculada con la cercanía y la asistencia social.

Tapia contó que comenzó a trabajar en la emisora hace aproximadamente doce años, cuando Farías lo fue a buscar con una idea concreta. “Me dijo: ‘Che, quiero que vengas a la radio. Necesito que hagamos una radio donde vayamos con este público, donde rodeemos a la gente’”, recordó.

Ese concepto se traducía en acciones concretas. “En la radio tengo una pieza llena de remedios, sillas de ruedas, bastones, que le vamos dando a la gente todo el tiempo”, contó Tapia.

Y explicó cuál era el pedido de Farías: “Eso quería él, que fuéramos solidarios con la gente”. La radio se convirtió así en otro de los espacios desde los cuales Farías construyó su relación con su público.

Pero si hay una característica que se repite en el recuerdo de sus compañeros es su manera de relacionarse con quienes trabajaban junto a él. Tapia contó una escena que, para él, define buena parte de su personalidad.

Marcos Farías, empresario y mánager clave del cuarteto cordobés, murió a los 58 años

“Llegaba a tipo una de la tarde, quizá un poquito antes, y nos dabamos cuenta que entraba porque se había ruido su camioneta”, relató entre risas. Y agregó: “Si estábamos comiendo un asado, o estaban los chicos comiendo un asado, él era el primero en hacerse un lado en el tablón y se sentaba a comer con nosotros”.

Para Tapia, ese comportamiento explica buena parte del cariño que había generado entre los trabajadores. “Era un tipo distinto. Por eso el cariño que le tienen todos los compañeros y la gente”, sostuvo.

“Qué alto que era, qué alto, que imponía”, recordó Tapia. “Imponía su presencia cada vez que entraba a un lugar”. Pero esa imagen de hombre de fuerte presencia contrastaba con el vínculo cercano que mantenía con los artistas.

“Llévame vos, Marcos”

Uno de los ejemplos que Tapia recordó fue el de Eugenio Quevedo, uno de los artistas que más relación tuvo con Farías. “Más de uno lo va a extrañar, como Eugenio Quevedo, que todo el tiempo era: ‘No, llévame vos, Marcos. Hoy llévame vos’”, contó.

Incluso recordó que el cantante quería ingresar acompañado por Farías a los grandes escenarios. “‘Quiero entrar con vos al Movistar Arena, quiero entrar con vos, llévame vos’”, relató.

Para Tapia, esa relación también habla de la influencia que Farías tuvo en la trayectoria del cantante. “Uno de los tipos que puede decir Eugenio Quevedo que lo que la creó fue Marcos Farías”, afirmó.

Los restos de Marcos Farías serán despedidos en el cementerio Lomas de Villa Allende, donde familiares, amigos, artistas y trabajadores vinculados a su trayectoria podrán darle el último adiós.

Mientras tanto, las radios que formaron parte de su recorrido eligieron la música para acompañar una jornada atravesada por la tristeza. Farías fue empresario, productor y mánager. Fue dueño de medios y protagonista de una parte importante de la industria musical cordobesa.