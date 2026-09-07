Juicio a Oscar González: lo que queda claro y lo que falta definir en el tramo final para llegar a la verdad

Después de diez audiencias, más de un mes de testimonios, pericias y reconstrucciones, el juicio oral y público contra el exlegislador provincial Oscar Félix González entra en su etapa decisiva en la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores. El proceso investiga el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, donde perdió la vida la docente Alejandra Bengoa y resultaron con secuelas físicas graves su hija Marina Szulewicz y la adolescente Alexa Miranda.

Lo que ya quedó establecido

El hecho: Oscar González, al volante de una camioneta BMW X1, chocó de frente contra el Renault Sandero en el que viajaban Bengoa y las dos jóvenes. Bengoa murió por heridas incompatibles con la vida; Marina y Alexa sufrieron secuelas físicas irreversibles y también consecuencias psicológicas, documentadas por peritos que evaluaron estrés postraumático en ambas.

Toda la cobertura del Juicio a Oscar González

La imputación: González llega acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas reiteradas. Con esa calificación, la escala penal prevista va de 3 a 6 años de prisión, además de una eventual inhabilitación para conducir.

El intento de nulidad rechazado: al arranque del debate, la defensa, encabezada por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, pidió la nulidad del proceso alegando omisiones en la investigación de la fiscal Analía Gallaratto. El juez Santiago Camogli lo rechazó en forma definitiva, y el juicio avanzó con la lectura formal de las acusaciones.

El pedido de cambio de carátula: la querella, que representa a las familias de Bengoa, Marina y Alexa, solicitó recalificar el hecho como homicidio simple con dolo eventual, figura que prevé una pena de 8 años o más. El planteo fue rechazado por el tribunal, aunque la discusión sobre si hubo culpa o dolo eventual sigue siendo el eje central del debate.

La prueba pericial: declararon peritos en accidentología vial, médicos forenses, psicólogos y psiquiatras. El perito oficial en accidentología vial, Ramiro Ojeda, presentó una reconstrucción virtual en 3D y estableció que el impacto se produjo íntegramente sobre el carril derecho en sentido Mina Clavero-Córdoba, es decir, en la mano por la que circulaba el Renault Sandero conducido por Bengoa, descartando que la colisión haya ocurrido en el carril contrario. Según su análisis basado en las marcas en el pavimento, la deformación de los rodados y la posición final de los vehículos, el BMW de González se cruzó de carril, posiblemente al intentar un esquive hacia su izquierda, e invadió la mano contraria.

En cuanto a las velocidades, el informe estimó que el BMW circulaba entre 77 y 89 km/h al momento del choque, y el Sandero entre 73 y 90 km/h, ambas dentro del límite de 100 km/h habilitado en la zona.

El ingeniero Fabián Gallardo, perito de la querella, amplió esas conclusiones: a partir del rastro de barro desprendido en el impacto, que cae antes que otros restos del choque, determinó con mayor precisión el punto exacto de la colisión y calculó un ángulo de incidencia del BMW de 12 grados, lo que a su criterio reforzaba la hipótesis de que González venía “cortando” la curva.

La defensa, por su parte, cuestionó que las pericias no hayan contemplado el sobrepaso que Bengoa había realizado a un camión momentos antes, y presentó un informe propio según el cual esa maniobra habría requerido entre 236 y 260 metros, más de los disponibles en el tramo. Aparte de la reconstrucción del hecho, uno de los informes psicológicos oficiales atribuyó a González una “estructura psicopática” y rasgos narcisistas, un diagnóstico que fue cuestionado por otra perito de la misma junta oficial, dejando el debate técnico abierto.

Con nuevo defensor y durante tres horas, Claudio Barrelier volvió a plantear una supuesta deuda por drogas

Los testimonios de las víctimas y su entorno: declararon Alexa, Marina, los padres de Alexa, la familia de Alejandra Bengoa, el médico que atendió a las víctimas en el Hospital de Mina Clavero, la enfermera que asiste a Alexa desde 2023 y la psicóloga que trató a Marina, y personal que estuvo presente en el lugar del siniestro y el hospital de Mina Clavero. Un episodio especialmente resonante fue el testimonio de un bombero voluntario, quien relató que el chofer de una ambulancia inicialmente se resistió a trasladar a Bengoa alegando tener “órdenes expresas” de reservarla para González.

La estrategia de la defensa: Ortiz Pellegrini sostiene que no existe responsabilidad penal de su asistido y apunta a la propia Bengoa, argumentando que conducía sin habilitación desde 2019 y que el Sandero habría realizado un sobrepaso imprudente en un tramo con doble línea amarilla. Para sostener esa hipótesis presentó testigos presenciales y filmaciones de cámaras de seguridad, aunque en el material no se registra ningún sobrepaso.

Lo que resta definir

Mañana desde las 9 horas comienzan los alegatos. Expondrán primero la fiscal Analía Gallaratto y luego la querella. Ambas partes deberán fijar postura sobre la calificación legal —culpa o dolo eventual— y sobre el monto de pena que solicitan.

28 de septiembre: será el turno del alegato final de la defensa, que buscará la absolución de González.

El veredicto: una vez cerrados los alegatos, la decisión queda en manos del juez Santiago Camogli. Si se mantiene el cronograma previsto, el fallo podría conocerse a mediados o hacia fines de octubre, a casi cuatro años de la tragedia.

José Villarreal podría sumar otra imputación por abuso sexual: investigan una denuncia de una familiar

La pregunta de fondo: el tribunal deberá resolver si lo ocurrido en el lugar de Las Altas Cumbres fue consecuencia de una conducción imprudente, como sostiene la defensa, o si González asumió el riesgo de un desenlace fatal, como argumenta la querella. Esa diferencia no es solo semántica: define si la pena ronda los 3 a 6 años o si puede llegar a 8 años o más.

El proceso, que devolvió a Villa Dolores y a Traslasierra al centro de la escena judicial provincial, sigue siendo seguido de cerca por organizaciones de víctimas viales y por la opinión pública cordobesa, para quienes el caso se transformó en un símbolo de la igualdad ante la ley.