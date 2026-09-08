EN VIVO | Juicio a Oscar González: comienzan los alegatos en una etapa decisiva

El juicio contra el exlegislador provincial Oscar González entra este martes en una de las jornadas más trascendentes del proceso judicial por el siniestro vial ocurrido en las Altas Cumbres, en el que murió Alejandra Bengoa y dos jóvenes resultaron gravemente heridas.

En la Cámara del Crimen de Villa Dolores comienzan los alegatos finales, instancia en la que las partes expondrán sus conclusiones antes de que el tribunal avance hacia la sentencia.

La audiencia comenzará con la exposición de la demanda civil presentada por la querella. Finalizada esa instancia, será el turno de los alegatos vinculados a la responsabilidad penal del exfuncionario.

Se trata de una etapa determinante, ya que cada una de las partes fijará su postura definitiva sobre los hechos y la calificación legal que deberá evaluar el tribunal.

La querella insiste con una acusación más grave

Uno de los principales ejes del debate será el pedido de la querella para que la imputación sea modificada de homicidio culposo agravado a homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas significativamente más severas.

Sin embargo, la fiscal de Cámara, Analía Gallaratto, ya adelantó que no acompañará ese planteo y mantendrá la acusación original con la que el exlegislador llegó a juicio.

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La defensa volvió a sostener su versión

Antes del inicio de los alegatos, el abogado defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, afirmó que esperan con expectativa las exposiciones de las partes y reiteró la postura de la defensa sobre la mecánica del hecho.

Según sostuvo, el siniestro se produjo durante una maniobra de sobrepaso y el intento de otro vehículo de regresar a su carril, argumento que la defensa viene planteando desde el inicio del proceso.