Alejandro Fantino: "Llaryora no perdió nunca una final desde que defiende el título"

El conductor Alejandro Fantino aseguró que el gobernador de Córdoba Martín Llaryora “no perdió nunca una final desde que defiende el título”, tras analizar la histórica victoria peronista en las elecciones de Marcos Juárez.

“La cuestión es que ganó el peronismo, pero no ganó el peronismo después de cinco años, seis años, ganó después de 53 años, o sea es un gran triunfo del peronismo en Marcos Juárez”, evaluó en su programa de Neura.

De Loredo tras el triunfo peronista en Marcos Juárez: "Esto nos tiene que servir de advertencia"

Peronismo cordobés

“Hay que empezar a tener en cuenta y hay que empezar a respetar también a algunos caciques peronistas que cuando pueden, tienden la mano, dan una mano, ayudan con las cosas que les parecen bien”, sostuvo Fantino.

“En este caso lo digo abiertamente que es el peronismo cordobés, que no tiene nada que ver con el ´kukismo´, que enarboló De la Sota, que después siguió “el Gringo” Schiaretti, y ahora continúa Llaryora”, analizó el conductor que respalda la gestión de Javier Milei.

“No tiene nada que ver con el ´kukismo´. Atención con esto porque Llaryora no perdió nunca una final desde que juega o defiende el título”, enfatizó.

“Esto lo digo conociendo el paño. Yo soy criado en San Francisco, Córdoba. Yo lo vi llegar. Llaryora tiene un año menos que yo e hizo la secundaria en el mismo colegio que yo”, recordó Fantino.

Y luego ejemplificó: “Ojo con lo que pasa en las provincias, ojo con lo que pasa en Santiago del Estero porque también, eh, no, y ganó con el 75% de los votos, Zamora”.

Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez: "La gente estaba cansada de campañas donde le prometían cosas y no cumplían"

“Ojo con orinar a peronistas ´no kukas´”

“Entonces, ojo con orinar a peronistas ´no kukas´ porque te pueden ayudar, porque pueden ser parte de la construcción, porque pueden tener una mirada hacia adelante, ojo con no tener en cuenta en los arreglos a esta gente, o por lo menos tratar de tener un puente tendido con esta gente. No mearlos por mearlos”, cerró Fantino.