Los millones de Juez, Bornoroni y Álvarez Rivero: qué patrimonio declararon los libertarios de Córdoba

Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Córdoba presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2025 ante la Oficina Anticorrupción.

Los documentos muestran una amplia diferencia entre los patrimonios declarados por los dirigentes del espacio, con montos que oscilan entre $18,3 millones y $2.792 millones, además de importantes tenencias en inmuebles, sociedades, inversiones financieras y dólares en efectivo.

La senadora Carmen Álvarez Rivero es la representante libertaria con el mayor patrimonio declarado en Córdoba. Informó bienes por $2.792 millones, impulsados principalmente por sus participaciones societarias y una cartera de 14 inmuebles.

Entre los activos más relevantes figura su participación en Capdel S.A., empresa propietaria del Nuevocentro Shopping, valuada en más de $1.024 millones. También declaró US$134.000 en efectivo, además de otros bienes e inversiones.

Bornoroni, entre los patrimonios más altos

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, declaró un patrimonio de $753 millones.

Su declaración incluye nueve inmuebles, participaciones en distintas sociedades, inversiones financieras y US$120.000 en efectivo, ubicándolo entre los legisladores cordobeses con mayor cantidad de dólares físicos declarados.

El patrimonio declarado por Luis Juez

Aunque integra el Frente Cívico y no La Libertad Avanza, el senador Luis Juez forma parte del interbloque oficialista en el Congreso y declaró un patrimonio de $443,1 millones.

Entre los bienes informados figuran cinco inmuebles, una vivienda de grandes dimensiones en un barrio cerrado, una camioneta Honda ZR-V modelo 2025, US$30.000 en efectivo, depósitos bancarios en pesos y la ausencia de deudas o participaciones societarias.

Picat y Roca completan los primeros puestos

El diputado Luis Picat informó un patrimonio de $861,4 millones. Buena parte de sus bienes está vinculada a la actividad agropecuaria, además de inmuebles e inversiones. También declaró US$51.000 en efectivo.

Por su parte, Gonzalo Roca registró bienes por $451,7 millones. El principal componente de su patrimonio es su participación accionaria en una empresa privada, además de nueve inmuebles, inversiones financieras y más de $16 millones en efectivo.