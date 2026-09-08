Curazao: crecimiento récord del mercado argentino explica el vuelo directo de Aerolíneas Argentinas

En las últimas temporadas de vacaciones, hubo destinos que se fueron consolidando en las preferencias de los turistas argentinos, varios de ellos en el Caribe. Uno de los elegidos es Curazao, la pequeña isla ubicada en el sur de la región caribeña que se distingue por sus más de 35 playas y su diversidad cultural, con 55 nacionalidades que conviven allí y que hablan cuatro idiomas: el nativo papiamento, neerlandés, inglés y español.

La Oficina de Turismo de Curazao (CTB) celebró el anuncio realizado por Aerolíneas Argentinas que, a partir del 2 de enero de 2027, operará por primera vez en su historia una ruta directa entre Buenos Aires (EZE) y Curazao (CUR), como parte de su programación de verano 2027.

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El servicio contará con cuatro frecuencias semanales —dos directas, sin escalas, y dos vía Aruba—, y se extenderá hasta el 29 de marzo de 2027. Se trata de la primera conexión aérea directa entre ambos países, un hito que refuerza el fuerte crecimiento que viene registrando el mercado argentino para la isla.

Tras el anuncio de Fabián Lombardo, CEO de de Aerolíneas Argentinas, el director de la Oficina de Turismo de Curazao, Muryad de Bruin, señaló: “Recibimos con enorme entusiasmo la noticia de Aerolíneas Argentinas. Un vuelo directo desde Buenos Aires es un antes y un después para nuestra conectividad con Argentina: acorta tiempos de viaje, suma comodidad y confirma la relevancia que este mercado tiene para el desarrollo de la isla”.

Este vuelo de Aerolíneas hacia Willemstad, capital curazaleña, se suma a las conexiones que ya existen por parte de Copa Airlines, vía Panamá, y Avianca, vía Bogotá.

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Crecimiento del mercado argentino

El anuncio llega en un contexto de fuerte expansión del mercado argentino, que se consolida año a año como uno de los de mayor proyección para el destino:

182.840 noches de argentinos en la isla entre enero y julio de 2026, frente a 106.172 en el mismo período de 2025 (+72%)

23.924 turistas argentinos recibidos entre enero y julio de 2026, frente a 13.362 en 2025 (+79%)

Solo en julio de 2026: 4.862 turistas argentinos vs. 2.885 en julio de 2025 (+69%)

2025 cerró con 22.935 pasajeros argentinos , un incremento del 139% respecto de 2024

Proyección 2026: alrededor de 29.000 visitantes argentinos (+26% vs. 2025)

El crecimiento del mercado argentino coincide con un momento histórico para la isla: la selección de Curazao —apodada “Blue Wave”— debutó en el Mundial de la Fifa 2026 como el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo, y consiguió un empate ante Ecuador que se convirtió en una de las revelaciones del torneo. La hazaña generó una ola de interés global por el destino y aumentó su visibilidad, especialmente entre los viajeros argentinos.

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Algo de Curazao

Hogar de más de 35 cautivantes playas, un patrimonio cultural que reúne 55 culturas diferentes —incluidas la holandesa, la española y la portuguesa—, una actitud de “vive y deja vivir” y una impresionante arquitectura de inspiración europea, Curazao, ubicada en los límites exteriores del cinturón de huracanes, continúa destacándose como un escape tropical inigualable en el sur del Caribe.

Reconocida por viajeros de distintas nacionalidades como una de las “mejores islas del Caribe”, la belleza natural de Curaçao, sus sitios de buceo de clase mundial, playas vírgenes y clima idílico le han valido un creciente reconocimiento internacional. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ofrece un paisaje urbano único con el icónico telón de fondo de Handelskade, arte callejero vibrante y una oferta en expansión de boutiques, restaurantes al aire libre y cafés contemporáneos.