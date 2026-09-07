El Gobierno lanzó nuevos créditos para comprar autos 0km y usados: montos, tasas y condiciones exigidas

El Gobierno lanzó, a través del Banco Nación, una línea de financiamiento para la adquisición de vehículos con nuevos créditos personales que pueden tramitarse, de forma directa, en concesionarias adheridas, sin prenda y a través de un proceso digital.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la línea “+Autos con BNA” permite una financiación de hasta 100 millones de pesos, con un plazo máximo de 72 meses y la oportunidad de cubrir hasta el precio total del rodado, pero no incluye gastos de patentamiento ni otros costos adicionales.

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Para pedir el préstamo no es necesario ser cliente del Banco Nación. Otro detalle importante es que estos créditos alcanzan a vehículos 0 kilómetro y usados de hasta 10 años de antigüedad, nacionales o importados.

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La operación se gestiona, de manera directa, en los concesionarios que forman parte de la red y exige la presentación del documento nacional de identidad (DNI).

El financiamiento se concede en pesos, usa el sistema de amortización francés y no pide garantía prendaria; para aquellos clientes que acreditan sus haberes en el Banco Nación, la tasa nominal anual fija es del 36%, mientras que para clientes de cartera abierta sube al 46%.

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Según la Agencia Noticias Argentinas, esta iniciativa también incluye acuerdos específicos con determinadas automotrices: por ejemplo, en el caso de Volkswagen el convenio vigente permite pedir hasta 20 millones de pesos, con plazos de entre 24 y 48 meses y tasas diferenciadas de acuerdo a la relación que tenga el cliente con el banco. Los vehículos que cubre este acuerdo pueden tener un valor de hasta 60 millones de pesos.

Con esta propuesta, el Banco Nación busca agilizar el acceso al crédito desde el punto de venta, evitando el paso por una sucursal, con el plus de poder llenar la solicitud de forma digital.

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