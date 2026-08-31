Banco Provincia lanza créditos hipotecarios UVA de hasta $524 millones para construir, ampliar o refaccionar viviendas

Banco Provincia lanzó nuevas líneas de financiamiento destinadas a quienes buscan construir, ampliar, terminar, refaccionar o comprar una vivienda, con opciones hipotecarias y personales desarrolladas con fondeo propio.

La principal novedad es el crédito UVA Casa Propia, que permite acceder a hasta 250.000 UVA, equivalentes a aproximadamente $524 millones según el valor de la unidad al 31 de agosto de 2026, de $2.096,27.

“La morosidad se multiplicó por cinco”: Cuattromo vinculó el salto de la mora con los salarios.

El préstamo tiene un plazo máximo de 240 meses, es decir 20 años, más un año adicional de plazo constructivo según el tipo de financiación, y parte de una tasa de 9% nominal anual más actualización por UVA.

La línea permite además financiar proyectos realizados con sistemas constructivos industrializados, como steel frame y ballon frame, además de las modalidades tradicionales.

Hasta cuánto financia Banco Provincia

Para quienes perciben sus haberes en Banco Provincia, el crédito puede cubrir hasta el 80% del valor de tasación o del presupuesto de obra. Para el resto de los solicitantes, el porcentaje máximo es del 70%.

El préstamo puede contar con hasta tres titulares.

La relación máxima entre la cuota y los ingresos será del 25% para quienes cobran sus haberes en el banco y del 20% para el público general.

De esta manera, una de las principales condiciones de acceso estará determinada no sólo por el monto solicitado sino también por la capacidad de pago del grupo familiar.

Una cláusula para evitar que la cuota suba más que el salario

Uno de los puntos centrales de la nueva línea es la incorporación de una cláusula vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

El mecanismo busca dar mayor previsibilidad cuando existe una diferencia significativa entre la evolución de la inflación y la de los ingresos.

Cada mes, el banco comparará la cuota actualizada por UVA con otra calculada a partir de la evolución del CVS más dos puntos porcentuales.

Si la cuota ajustada por UVA resulta superior a la calculada bajo ese mecanismo salarial, Banco Provincia bonificará la diferencia entre ambos importes.

El presidente de la entidad, Juan Cuattromo, sostuvo que esta cláusula apunta precisamente a responder a uno de los principales cuestionamientos históricos de los créditos UVA: el riesgo de que las cuotas crezcan a un ritmo mayor que los salarios de las familias.

“La incorporación de una cláusula que posibilita el ajuste del préstamo en función de la evolución del salario del cliente es un punto clave”, explicó.

Según Cuattromo, el mecanismo busca introducir “un resguardo” frente a la posibilidad de que los pagos mensuales se alejen de la evolución de los ingresos.

Crédito para viviendas modulares de hasta $100 millones

Banco Provincia sumó además una alternativa específica para quienes quieran adquirir viviendas modulares.

A diferencia del hipotecario, esta línea se instrumenta como un préstamo personal a distancia y se gestiona directamente en la empresa donde se compra la vivienda.

Permite financiar hasta el 100% del valor, incluido el IVA, con un monto máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses.

Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa será de UVA más 9% anual. Para el público general, será de UVA más 15% anual.

Una de las principales diferencias frente a un crédito hipotecario tradicional es que no requiere hipoteca ni intervención de escribanos, lo que reduce trámites y costos asociados.

Los fondos son desembolsados directamente a la empresa proveedora adherida al programa.

Además, se podrán combinar hasta tres préstamos para financiar un mismo proyecto, siempre que la suma no supere el precio total de la vivienda modular.

Sigue disponible el crédito hipotecario tradicional

Banco Provincia mantiene además su línea tradicional de préstamos hipotecarios con tasa fija en pesos.

Está destinada a la compra, construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, y puede ser solicitada tanto por clientes que cobran sus haberes en la entidad como por el público general.

Incluye a trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas.

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El plazo puede llegar hasta 240 meses y el monto máximo equivale a US$250.000, que actualmente representan aproximadamente $377,5 millones.

La financiación alcanza hasta el 80% del valor de compra, tasación o presupuesto para quienes perciben sus haberes en el banco y hasta el 70% para los demás solicitantes.

Esta línea permite hasta tres titulares y admite afectar hasta el 40% de los ingresos al pago de las cuotas.

La tasa parte del 24% anual y también existe la posibilidad de cancelar créditos hipotecarios UVA otorgados anteriormente por la propia entidad.

Hasta $50 millones para comprar materiales

La cuarta herramienta está destinada específicamente a la adquisición de materiales para construcción y refacción.

También funciona mediante un préstamo personal a distancia, que puede tramitarse directamente en comercios adheridos, como corralones, pinturerías o fabricantes de sanitarios.

El vendedor inicia la operación en el local y el cliente recibe la propuesta para aceptarla a través de Home Banking BIP o Cuenta DNI.

Estos préstamos ofrecen un monto máximo de $50 millones, plazos de entre 12 y 72 meses y tasas desde el 55% anual.

Con estas cuatro alternativas, Banco Provincia busca ampliar las opciones de financiamiento para sus 10 millones de clientes y abarcar distintas etapas de acceso a la vivienda: desde la compra de materiales y la construcción hasta la adquisición de viviendas tradicionales o modulares.

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