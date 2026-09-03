Menos recaudación y más ajuste: el Gobierno recortó 10% el gasto y redujo al mínimo los giros a las provincias

El Gobierno profundizó el ajuste fiscal en agosto y recortó 10,3% interanual en términos reales el gasto primario devengado, lo que se considera el mayor ajuste desde noviembre de 2025, según datos de la consultora Analytica, en un mes en el que la recaudación tributaria volvió a mostrar señales de debilidad y la actividad económica llegaba golpeada desde julio. En tanto, los ingresos fiscales apenas alcanzaron los $20 billones y cayeron 0,2% interanual en términos reales, el Ejecutivo profundizó la reducción de desembolsos, con fuertes bajas en programas sociales, bienes y servicios y transferencias a las provincias.

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El deterioro de los ingresos quedó plasmado en un informe de LCG donde señala que, durante los primeros ocho meses de 2026, la recaudación acumuló $153 billones y una caída real del 3,7% interanual. Para la firma, la evolución de los últimos cuatro meses muestra una dinámica “muy pobre”, con apenas dos períodos de crecimiento, uno de caída y otro prácticamente estancado.

La composición de los recursos también expuso las dificultades de la economía doméstica. Si bien Ganancias creció 8% real interanual, los Derechos de Exportación treparon 91% y el Impuesto a los Combustibles aumentó 12%, esos ingresos apenas consiguieron compensar el retroceso de los tributos más vinculados al consumo. El IVA DGI cayó 3% real contra agosto de 2025 y Créditos y Débitos se desplomó 9%, después de haber bajado 11% en julio.

El Gobierno profundizó el ajuste fiscal en agosto y recortó 10,3% interanual en términos reales el gasto primario devengado.

La Seguridad Social tampoco logró escapar de esa tendencia y redujo su recaudación 1% interanual real.

LCG descartó que el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) sea por ahora determinante y vinculó principalmente la baja con una reducción del empleo formal, otro factor que limita la capacidad del Estado para recuperar ingresos por la vía tributaria.

Con respecto a la deuda flotante de la administración nacional, en los primeros ocho meses del 2026 lleva acumulado un monto que alcanzó los $2,1 billones, lo que resulta en un equivalente del 0,2% del PBI. De esta manera, "se mantiene prácticamente invariante respecto a julio y en niveles similares a los registrados en 2025", según señalaron desde Analytica.

La deuda flotante se mantiene prácticamente invariante respecto a julio y en niveles similares a los registrados en 2025.

El recorte volvió a sentirse con fuerza en las provincias

El ajuste del gasto tuvo uno de sus principales focos en las transferencias a provincias, que según Analytica cayeron 86,1% interanual real en agosto dentro del gasto primario devengado. Si se excluyen las transferencias a hospitales SAMIC, el retroceso se reduce al 81,8%. La consultora también registró fuertes bajas en programas sociales (-40,6%), bienes y servicios (-19,6%) y gasto en personal (-8%), mientras que la obra pública aumentó 60,9% por una baja base de comparación.

La medición de Politikon Chaco, que analiza específicamente las transferencias no automáticas efectivamente pagadas a provincias y CABA, también mostró un fuerte retroceso, aunque sobre un universo diferente. El Gobierno distribuyó en agosto $68.288 millones por esa vía, una caída real del 66,4% respecto de igual mes de 2025 y el peor registro para un agosto desde, por lo menos, 2005.

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Además, dos conceptos concentraron prácticamente todo el reparto: la Universalización de la Jornada Extendida recibió $30.455 millones y las transferencias a Cajas Previsionales Provinciales otros $15.000 millones. Entre ambas partidas explicaron 67% de todos los fondos no automáticos enviados durante agosto, mientras el resto de los programas se repartió los $22.833 millones restantes.

La política de contención del gasto tuvo una de sus expresiones más marcadas en las transferencias no automáticas a provincias y CABA.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) directamente no fueron distribuidos durante agosto, tal como ya había sucedido en mayo y junio, pese a que el fondo recaudó $107.987 millones durante el mes. A su vez, Politikon detectó incumplimientos parciales en las transferencias a las cajas previsionales: solo La Pampa, Entre Ríos y Neuquén recibieron esos fondos, mientras Córdoba, Misiones, Santa Fe, Chubut y Corrientes quedaron afuera pese a contar con convenios vigentes.

La actividad perdió fuerza y condicionó los ingresos fiscales

El ajuste encuentra además una economía que volvió a perder impulso. El Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estima que la actividad cayó 1,1% mensual en julio y quedó apenas 0,7% por encima del mismo mes de 2025. Según la consultora, ese retroceso podría haber marcado el nuevo mínimo de 2026, incluso por debajo del nivel registrado en febrero.

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La baja fue extendida y alcanzó sectores con fuerte peso sobre el resto de la economía. La producción automotriz cayó 13,8%, las ventas a concesionarios retrocedieron 6,8%, el consumo de cemento bajó 6,2% y el Índice Construya perdió 0,8%. En siderurgia, mientras hierro y acero crudo mostraron mejoras, el acero plano cayó 15% y el laminado en frío se desplomó 26,3%.

Las señales provenientes del consumo también fueron contradictorias. Analytica registró en julio una mejora del 2,5% en la recaudación del IVA y un avance del 1,2% en los préstamos al sector privado, pero al mismo tiempo la confianza del consumidor cayó 4,8%. Las exportaciones retrocedieron 4,9% y las importaciones disminuyeron 4,5%, reforzando la imagen de una actividad sin una recuperación generalizada.

El ajuste encuentra además una economía que volvió a perder impulso.

La recaudación seguiría débil y mantiene la presión sobre las cuentas públicas

Ese escenario contrasta con junio, cuando el EMAE había crecido 0,8% mensual y 2,7% interanual, aunque tampoco mostraba una recuperación pareja: solo seis de los quince sectores habían avanzado contra el mes anterior y la actividad del segundo trimestre terminó 0,9% por debajo de los primeros tres meses del año. En el primer semestre, la economía acumulaba un crecimiento de 1,9% interanual, pero con marcadas diferencias sectoriales.

Hacia adelante, LCG no espera una mejora significativa de los ingresos fiscales. La consultora proyecta que la recaudación terminará 2026 con una caída cercana al 5% real, porque el eventual aporte de los Derechos de Exportación difícilmente alcance para compensar el bajo crecimiento o la contracción de los impuestos vinculados con la actividad. En paralelo, durante los primeros ocho meses las transferencias no automáticas a provincias acumularon $806.489 millones, un desplome real del 63,1% y el peor enero-agosto desde al menos 2005.

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La combinación deja al Gobierno frente a una ecuación cada vez más exigente: menor recaudación, una actividad económica que perdió fuerza y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Agosto mostró esa respuesta con el mayor recorte de gasto del año, mientras los ingresos tributarios se mantuvieron prácticamente estancados y los envíos discrecionales a las provincias volvieron a funcionar como uno de los principales canales del ajuste.

GZ / lr