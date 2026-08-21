Revelaron que Sergio Massa, su esposa y un grupo de amigos se fueron una semana al Caribe en avión privado

Sergio Massa y su mujer, Malena Galmarini viajaron al Caribe acompañados por 5 amigos en un jet privado de última generación propiedad del grupo empresarial que encabeza Francisco De Narváez. La Nación fue quien dio la noticia, agregando que el vuelo salió el pasado jueves 13 de agosto, a las 6:40 AM, desde el aeropuerto de Montevideo, Uruguay, adonde habrían llegado en un avión que salió desde el aeropuerto de San Fernando.

El Gulfstream G-500 partió de Uruguay hacia el aeropuerto de Bridgetown, capital de Barbados. El avión volvió ese mismo día a Buenos Aires pero sin pasajeros.

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Fuentes cercanas al exfuncionario de Alberto Fernández hablaron con el medio antes citado y le revelaron que Massa fue “invitado por Francisco de Narváez” como un “agasajo” por las tres décadas que lleva casado con Malena.

Según LN los pasajeros de este viaje incluyeron a Daniel Guerra, un amigo personal del exministro de Economía que fue vicepresidente de Argentinos Juniors, cuya mujer, amiga de Malena Galmarini, también estaba en el vuelo; a Andrea González Iturbe, viuda de Diego Santillán, quien fue jefe de campaña de Massa cuando llegó a la intendencia de Tigre; y Andrés Mariano Ceriani, concejal del Frente Renovador, y su mujer.

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Un viaje, ida y vuelta, con el Gulfstream G-500, sale alrededor de 200.000 dólares le dijeron tres empresarios de este sector al medio, pero como la nave realizó cuatro viajes (dos de ida, dos de vuelta), el costo total sería 400.000 dólares. Massa, su esposa y sus amigos volvieron este miércoles 19 de agosto desde Barbados usando el mismo avión que los había llevado hasta el Caribe.

Por su parte, Clarín acotó que ninguno de los viajeros subió a sus redes sociales textos, fotos o videos sobre su viaje a Barbados, ni siquiera sobre la visita a la isla de la cantante Rihanna, quien llevó a sus hijos a conocer la casa donde pasó su niñez.

Los mensajes de Massa y su esposa celebrando sus 30 años de casados

Hace dos días, Malena Galmarini escribió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram celebrando sus treinta años de matrimonio: “Hace 30 años fuimos a bailar y no nos separamos nunca más. Bailamos estas 3 décadas muchas cumbias, muchos tangos, algunos minués. Siempre en pareja, en equipo, en familia. Con el mejor amor de todos, ese que es sincero, sin impostaciones, verdadero, compañero y leal”.

Y agregó: “De la mano en cada aventura, frente a cada riesgo, ante cada caída. Espalda con espalda. Con abrazos cálidos y apretados cuando la vida y el esfuerzo nos dieron alegrías. Con dulzura cuando un trago amargo aparece. Con dulzura y ternura siempre. ¡Ver crecer a nuestros hijos, nuestro tesoro, es el resultado de una construcción sólida, llena de todo eso!".

Y cerró diciendo: "¡A conquistar los próximos 30 y envejecer juntos hasta último día! ¡Te amo hasta el infinito y más allá!”.

Por su parte, Massa fue mucho menos expansivo: “GUAPA MORENA. 30 AÑOS DESPUES, EL MISMO AMOR. ¡FELIZ ANIVERSARIO, MA!”.

HM/DCQ