El diputado Michel habló de una posible candidatura presidencial de Massa en 2027

El diputado Guillermo Michel habló de la posibilidad que Sergio Massa se presente como candidato a las elecciones presidenciales del año que viene, aclarando que esa decisión dependerá del exministro de Alberto Fernández.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), cuando le preguntaron si Massa volvería a presentarse como candidato a presidente, Michel no quiso hablar en nombre del exfuncionario y aclaró: “Yo no soy el exégeta de él. Lo que él va a llevar adelante es una decisión que corresponde a él”.

Guillermo Michel

Sin embargo, remarcó la labor que Massa llevó a cabo como ministro de Economía durante el mandato de Alberto Fernández: “Yo le valoro que él se haya hecho cargo en 2022 del gobierno porque, lo decía Ferraresi, el gobierno estaba con el helicóptero pronto para irse y se logró terminar”.

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Luego, Michel celebró los números que el justicialismo obtuvo en los comicios de 2023: “Se hizo una muy buena elección en las generales, se retuvo la provincia de Buenos Aires y se mantuvo la primera minoría en Diputados y en Senadores”.

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Cuando volvieron a preguntarle sobre una posible candidatura de Massa el año que viene, el legislador respondió: “La decisión que va a tomar él ahora es una decisión exclusivamente personal”.

A continuación, aclaró que una derrota electoral no significa el fin de una carrera por la presidencia. Y señaló el ejemplo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: “Como Lula, a Lula le fue en la tercera vez, ¿no? En la tercera, si no me equivoco”.

Así, Michel dejó abierta la posibilidad de que Massa se postule en las elecciones de 2027.

Sergio Massa

Pichetto afirmó que el peronismo puede “ganar en primera vuelta”

El diputado Miguel Ángel Pichetto declaró este martes: “Estoy convencido de que puede haber un triunfo del Peronismo en primera vuelta”.

En declaraciones al programa “Fuerte al Medio” del canal de stream Se Viene recogidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), agregó: “En política el resentimiento es un motor muy fuerte y genera mucha voluntad política. El haber ofendido y agraviado a la vicepresidenta le va a costar una parte del electorado al gobierno de Milei”.

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Para luego sumar que el peronismo tiene “la capacidad de pararse en el centro nacional y de construir un mensaje de cara a la sociedad que motive a la gente y que permita también sanar las heridas de un proceso equivocado que se vivió durante los cuatro años de Alberto Fernández, porque también hay que hacer un poco de autocrítica”.

Miguel Ángel Pichetto

En ese contexto, afirmó: “El peronismo tiene esa amplitud, la tuvo siempre y además siempre ha sido frentista. Así que el camino para ganarle a Milei y derrotarlo democráticamente es construir un frente nacional”.