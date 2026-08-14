El Nene Vera de LLA y ex Frente Renovador desmiente que Massa le haya puesto candidatos a Milei

La inauguración de la casa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires volvió a poner en escena a uno de los principales armadores del oficialismo bonaerense. Ramón “Nene” Vera, diputado provincial y dirigente de LLA, repasó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) el significado político del encuentro realizado en Parque Lezama, un lugar simbólico para el espacio que llevó a Javier Milei a la Presidencia.

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Vera también habló de su pasado en el Frente Renovador y rechazó las versiones que señalan que Sergio Massa habría aportado dirigentes o candidatos a Milei durante los primeros años de construcción de La Libertad Avanza. “Es pura especulación, puro miedo”, sostuvo. Además, explicó por qué comenzó a militar en el espacio libertario y evitó anticipar candidaturas para la gobernación bonaerense.

Ramón "Nene" Vera es diputado de la provincia de Buenos Aires por el partido de la Libertad Avanza. Es armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

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Mi nombre es Jorge Fontevecchia, un gusto saludarlo. Me gustaría que nos contara ¿qué pasó ayer en Parque Lezama, qué significa lo que se vio allí y qué proyección tiene de cara al año 2027? Y lo escuchamos con atención.

Fontevecchia, un placer hablar con ustedes. Bueno, ayer se realizó la inauguración de la casa de la organización política de la Libertad Avanza, PBA, ahí en Parque Lezama, que es un lugar simbólico para la Libertad Avanza, ya que en ese momento, allá por el 2021, cerró la campaña una aspirante a ser diputado nacional, quien dos años después logró ser presidente de la Nación. Así que ese lugar es muy simbólico para la Libertad Avanza. Bueno, ayer fue la inauguración, llevando a cabo y tratando de unificar a toda la musculatura o dirigencia política a través de los coordinadores territoriales, seccionales, concejales, consejeros escolares. Así que, en ese sentido, nosotros estábamos muy contentos por llevar a cabo e inaugurar la casa de la Libertad Avanza a nivel provincial.

¿Y en qué lugar físico va a estar? Porque obviamente Parque Lezama está dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué lugar físico va a estar la casa de la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza?

Avenida Caseros al 514, Caseros y Bolívar. Así que ahí vamos a estar, ahí estamos.

¿En la Ciudad de Buenos Aires?

Está abierta para todos. Sí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exactamente.

Ah, no, me quedé reflexionando, porque si es de la provincia de Buenos Aires, me imaginaba que iba a ser trasladada a la provincia de Buenos Aires, que el acto lo hacían allí por esta cuestión simbólica que usted mencionaba.

No, no. Hicimos un planteo donde nos quedaba mejor y se pensó en La Plata, pero el problema era para los que vivían, digamos, la segunda sección, ya allá por San Nicolás. Entonces, un acuerdo final, si bien no fue unificado, dijimos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un lugar simbólico. Así que ahí fue, por eso se inauguró en ese lugar y está el lugar físico donde están las oficinas de la Libertad Avanza es ahí.

Ramón, usted se hizo famoso en los círculos políticos como el Nene Vera. ¿Cuándo le pusieron ese apodo? Y, imagino, obviamente, que debía tener que ver con la época de juventud. ¿Y cómo resultó que quedó así para siempre?

Sí, mi mamá, bueno, yo tengo un hermano que nació el 9 de noviembre de 1964, a las 5 y 17 minutos. Falleció al año y al mes. Después de tres chancletas vino el nenito, falleció al año y al mes. Y yo nací el 9 de noviembre de 1966, 5 y 17, siendo seis vecinos. Así que me quedó en la plaza. El apodo del Nene es parte de mi mamá y de mi abuela. Así que desde ahí que viene, desde ese lugar viene el sobrenombre de Nene.

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Y me dicen que usted también integró el Frente Renovador en sus comienzos, en la época, en la provincia de Buenos Aires, en que Sergio Massa desafió a Cristina Kirchner. Cuéntenos aquellas épocas.

Sí, nosotros, en realidad, yo con mis comienzos políticos fue con el vecinalismo, en ese momento que fue candidato. Fue electo senador en el 2009, Jorge D'Onofrio, el doctor Aníbal Azev. Así que acompañamos a Francisco de Narváez en ese momento. Y bueno, a partir del 2011, el espacio vecinalista, Encuentro Vecinal en Acción, en este caso, que yo era presidente de la Junta Promotora, decidimos acompañar en ese momento a Sergio Massa, del Frente Renovador. Así que... sino me equivocó fue hasta el 2013, 2014.

Y cuénteme, Ramón, esas continuas especulaciones por parte de muchos medios acerca de que, al comienzo de la Libertad Avanza o al comienzo de la candidatura de Javier Milei, todavía no tenía la estructura partidaria que tiene hoy, que le faltaban cuadros para completar los candidatos en distintos sectores y que parte del Frente Renovador los aportó. ¿Cuánto de eso hay? Usted es un mejor ejemplo. ¿Cuánto de eso hay de mito y cuánto de realidad?

Es pura especulación, puro mito. Absolutamente, bajo ningún punto, mi concepto. Así que no... En realidad, yo ya estaba en mi casa en el 2020, en la época de la pandemia, decepcionado por la política, por muchas cosas, y me... En el 2021, hasta que mi hija, mi única hija, que es la actual diputada nacional, me dice: “Papá, cuando me reciba, me voy del país, me voy a Holanda”, en ese momento, creo que me era. Entonces, ahí me hizo un clic y traté, con todas las herramientas que tenía, bajo todo punto de vista, para que los jóvenes, tantos jóvenes, que también uno cuando va a viajar a Europa, viendo a tantos chicos argentinos, jóvenes argentinos, que la única salida era de Ezeiza, trabajé incansablemente para que nuestros jóvenes no volvieran a sentir eso. Así que, desde ahí es que yo milito en la Libertad Avanza.

Y una última, Ramón.

Sí, claro.

¿Qué candidato quiere para gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Quiere a Santilli? ¿Quiere otro candidato? ¿Cuál es su propia, no importa quién vaya a ser, cuál es su propia predilección?

Por el momento, yo creo que no es momento de hablar de candidatura. Nosotros estamos abocados a la gestión, a la administración de lo que nos toca, para lo que la sociedad nos ha elegido. Y después, la Libertad Avanza ha mostrado la capacidad, sorprendiendo a pocos o a algunos, de que hicimos presidente de la Nación a un hombre sin tener partido propio, un grupo de locos y de locas, como dijimos nosotros. Nadie creía en su momento. La Libertad Avanza cuenta con una gama de dirigentes, hombres y mujeres, capaces de llevar a cabo, de ser la cara visible de este proyecto político. Diego Santilli es uno de ellos, Sebastián Pareja es otro, Agustín Romo es otro, Santillán es otro. O sea, el autor André Avera es otro de esas partes. Así que tenemos una gama de dirigentes jóvenes o con mayor experiencia que ya hemos demostrado a plena prueba de lo que es capaz de hacer la Libertad Avanza.

Bueno, Ramón Vera, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo y mantenemos en contacto.

Muy gentil. Muchas gracias. Hasta luego, Jorge.

LMM