Elisa Carrió dinamita al PRO: "Macri quiere ser muy rico de nuevo"

Lejos de la diplomacia, la referente de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, se metió de lleno en las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza. Al ser consultada sobre las motivaciones detrás de este nuevo entendimiento político, la dirigente fue tajante y utilizó una frase que resonó: "Mauricio Macri quiere ser muy rico de nuevo".

Al hablar sobre el expresidente, hijo del empresario Franco Macri, Carrió lo definió como “el hijo del niño rico” y sostuvo que intentó en su momento formar parte de lo que denomina la “Matrix moral” (un sistema ético de vida), pero aseguró que “no pudo”. Para la exdiputada, los movimientos de acercamiento al libertario están cruzados por negocios y negociados.

De hecho, profundizó sobre los hilos invisibles que, a su juicio, mueven la política nacional. Señaló directamente a Nicolás “Nicky” Caputo, empresario, amigo íntimo de Mauricio Macri y primo del ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que “en momentos maneja al propio Mauricio Macri”.

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Lilita se refirió al tema desde su experiencia dentro del espacio de Macri, al que acompañó entre 2015 y 2019 como parte de Cambiemos y con el que luego continuó vinculada bajo Juntos por el Cambio.

Elisa Carrió y Mauricio Macri, durante la campaña presidencial de 2015​

La referente opositora recordó con crudeza su paso por la coalición que gobernó entre 2015 y 2019. Confesó que su alianza con el PRO fue una necesidad institucional para evitar que Argentina "se encamine hacia un modelo venezolano", pero admitió el alto costo emocional: "Tuve que hacer ese esfuerzo, me costó seis meses de llanto".

Carrió además denunció que durante aquella gestión fue "muy perseguida por su propio gobierno", señalando directamente a operadores internos de su espacio en aquel entonces. Y agregó: “Acompañé, denuncié lo que tuve que denunciar, paré lo que pude, avisé... pero las personas son lo que son”.

Lacunza ratificó su candidatura a presidente por el PRO y dice que Macri lo impulsó

Declaraciones de Carrió realizadas en Buenas Tardes China, el programa periodístico conducido por Jairo Straccia junto a Yamila Segovia, Déborah de Urieta y Agustín Castro.

Lacunza, el candidato que Macri impulsó

El exministro de Economía ratificó su intención de competir por la Presidencia en 2027 como candidato del PRO y aseguró que Mauricio Macri lo alentó a avanzar con su postulación: “Hablé con Macri y me alentó a que lo hiciera”, afirmó. Además, Lacunza planteó que el PRO debería construir una alternativa propia frente al gobierno de Javier Milei: “La competencia nos mejora, la polarización nos condena al menos malo. Cuantas más voces escuche el votante, mejor”.

Sin embargo, en paralelo a la candidatura de Lacunza, el PRO avanzó en conversaciones con La Libertad Avanza, un movimiento que fue cuestionado por Carrió. “Resulta que la semana pasada teníamos un candidato a presidente, que es una excelente persona. Por eso yo no quise hablar con él”, señaló Carrió.

Agregó: “Si ustedes ponen un candidato una semana y a la otra semana se presentan, es una burla al candidato”.

Mauricio Macri respaldó a Hernán Lacunza para competir por la Presidencia en 2027

Pese a su crítica al movimiento del PRO, Carrió destacó la figura de Lacunza y lo definió como “una persona muy seria y muy confiable”. “Yo creo que del mal hay que alejarse. Él sabrá lo que hace en su vida”, sostuvo.

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