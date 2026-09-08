Encuesta: tres mujeres son las dirigentes mejor posicionadas en el ranking de imagen

El ranking de imagen de los principales dirigentes políticos argentinos deja una particularidad: las tres figuras mejor posicionadas son mujeres. El dato surge de la encuesta de Latam Pulse, el estudio que realizan AtlasIntel y Bloomberg, que relevó la percepción positiva y negativa sobre distintos referentes de la política nacional.

La encuesta ubica en los primeros tres lugares a Myriam Bregman, Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich, respectivamente. Las tres logran los mayores niveles de imagen positiva entre los dirigentes incluidos en la medición, aunque en ninguno de los casos las opiniones favorables superan a las negativas.

Bregman encabeza el ranking con 43% de imagen positiva y 51% negativa, por lo que presenta un balance de -8 puntos porcentuales. En segundo lugar aparece Cristina Kirchner, con 39% positiva y 55% negativa, mientras que Patricia Bullrich registra 38% positiva y 55% negativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La particularidad del resultado no está solamente en quién ocupa el primer puesto, sino en la composición del podio: las tres mejores valoraciones corresponden a dirigentes mujeres, en un ranking que incluye tanto referentes del oficialismo como de la oposición.

Encuesta: el humor social se deteriora y crece el malestar con la situación económica

Milei queda quinto y amplía la distancia entre imagen positiva y negativa

El Presidente Javier Milei aparece en el quinto lugar del ranking, detrás de Bregman, Cristina Kirchner, Bullrich y Axel Kicillof.

Milei obtiene 35% de imagen positiva, 3% de personas que respondieron que no saben y 62% de imagen negativa. El resultado arroja un balance de -27 puntos porcentuales entre valoración positiva y negativa.

El registro también muestra una diferencia respecto de los tres primeros puestos: mientras Bregman presenta una brecha negativa de 8 puntos, la diferencia se amplía a 16 puntos en el caso de Cristina Kirchner y a 17 en Bullrich. Para Kicillof llega a 19 puntos, mientras que en Milei alcanza los 27.



El bolsillo pone límites: una encuesta revela las mayores preocupaciones económicas de cara a las elecciones de 2027

Después del Presidente aparecen Jorge Macri y Martín Menem, ambos con 28% de imagen positiva, aunque con niveles de rechazo de 57% y 61%, respectivamente. Más abajo se ubican Santiago Caputo y Mauricio Macri, ambos con 26% de valoración positiva y 62% negativa.

El extremo inferior del ranking lo ocupan Alberto Fernández, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, con niveles de imagen positiva de un dígito o apenas superiores, según el caso. También presentan balances negativos Sergio Massa, Victoria Villarruel y Karina Milei.

Una foto atravesada por el rechazo

Más allá del orden de los dirigentes, uno de los datos centrales de la medición es que ninguno de los principales políticos evaluados consigue una imagen positiva superior a la negativa.

Incluso quienes integran el podio presentan saldos negativos. La diferencia es que las tres dirigentes que lo encabezan consiguen, al mismo tiempo, los niveles más altos de valoración positiva del conjunto.

El informe incorpora además una serie temporal para cada dirigente, lo que permite observar cómo evolucionó su imagen desde mediciones anteriores. En el caso de Milei, la trayectoria muestra un cambio particularmente marcado: de una situación en la que la valoración positiva y negativa se encontraban relativamente equilibradas durante buena parte de 2025, se pasó en 2026 a una brecha mucho más amplia entre ambas variables

De esta manera, la encuesta ofrece una fotografía de la dirigencia política en la que las mujeres ocupan los tres primeros lugares del ranking de imagen, mientras que el Presidente queda fuera del podio y enfrenta una brecha significativa entre quienes tienen una opinión favorable y quienes expresan una valoración negativa.

Ficha técnica: El estudio Latam Pulse Argentina – agosto de 2026 fue realizado por AtlasIntel en alianza con Bloomberg. La población objetivo fue la población adulta de Argentina y se relevaron 2.193 casos mediante reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR). El trabajo de campo se realizó entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, con un margen de error de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. La muestra fue postestratificada según sexo, edad, nivel educativo, ingresos, región y comportamiento electoral anterior.