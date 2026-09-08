Encuesta: el humor social se deteriora y crece el malestar con la situación económica

El clima social volvió a deteriorarse en agosto y las principales señales de la encuesta de RDT a nivel nacional realizada, entre el 21 y el 24 de agosto de 2026, muestran una sociedad más pesimista, preocupada por sus ingresos y cada vez menos convencida de que el esfuerzo económico realizado durante los últimos años vaya a tener resultados. El deterioro del ánimo convive, sin embargo, con un escenario electoral todavía abierto y sin un corrimiento masivo de los votantes.

El dato más contundente aparece en la percepción de la situación económica personal. La mirada negativa alcanzó su nivel más alto del año: 68,2% de los encuestados calificó su situación como "difícil" o "mala", mientras que apenas 5,5% la consideró buena. El registro marca un fuerte contraste con el repunte observado en julio, cuando la percepción positiva había alcanzado el 36,4%.

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La principal preocupación de los argentinos sigue siendo el bolsillo. "No alcanza el dinero" encabeza el ranking con 53,8%, seguido por el empleo, con 41,8%, y el aumento de las tarifas de servicios públicos, con 38,4%. La inseguridad aparece en cuarto lugar, con 36,3%, mientras que la inflación queda en 29,9%.

La evolución de los últimos meses muestra que el problema del dinero es estructural. La falta de ingresos suficientes nunca bajó del 52% desde marzo y en agosto volvió a ubicarse por encima de ese nivel. En paralelo, la inseguridad registró su menor nivel del año y la preocupación por la inflación también retrocedió respecto de los primeros meses de 2026.

Más pesimismo sobre el futuro

El malestar no se limita a la situación actual. También se deterioraron las expectativas sobre la economía del país para los próximos doce meses. El optimismo cayó a 30,8%, su nivel más bajo del año, mientras que el pesimismo alcanzó el 53,8%. Además, creció la incertidumbre: el 15,4% no pudo anticipar qué ocurrirá con la economía.

La percepción sobre el momento actual también se volvió más negativa. Apenas 16,6% considera que "lo peor ya pasó", mientras que 36,4% cree que lo peor todavía está por venir y 33,2% sostiene que el país atraviesa actualmente su peor momento. En conjunto, siete de cada diez encuestados ubican las mayores dificultades en el presente o hacia adelante.

Otro indicador que refleja el desgaste del humor social es la evaluación del sacrificio económico realizado durante los últimos dos años. Por primera vez en la serie, son más quienes consideran que ese esfuerzo "no va a servir para nada" que quienes creen que "va a valer la pena". La relación es de 42,5% contra 37,6%.

El malestar empieza a tener responsable

El deterioro del clima económico también modifica la percepción sobre quién tiene responsabilidad por la situación actual. En agosto, el 38,7% señaló al gobierno de Javier Milei como principal responsable de la situación económica, frente al 27,1% que apuntó a la herencia recibida del kirchnerismo.

El cambio es significativo porque en julio ambas explicaciones estaban prácticamente empatadas. De acuerdo con el estudio, por primera vez el gobierno actual queda claramente por encima de la gestión anterior como responsable de la situación económica.

Ese desgaste también se refleja en la imagen presidencial. Milei cerró agosto con 35% de imagen positiva y 56,4% de negativa, su peor registro del año. La encuesta señala además que la adhesión firme al rumbo del Gobierno cayó al 28,9%, el mínimo de toda la serie.





Sin embargo, el deterioro del humor social no se traduce automáticamente en un cambio de voto. El propio estudio advierte que la opinión sobre Milei empeoró entre julio y agosto, pero el 96% de las personas que fueron encuestadas nuevamente mantuvo su decisión electoral. El malestar, por ahora, encuentra una salida principalmente en el voto en blanco y no en un traslado masivo hacia la oposición.

Ese dato explica una de las principales particularidades del escenario: el oficialismo enfrenta un deterioro importante del humor social sin que ese malestar haya encontrado todavía un canal electoral definido. El voto en blanco en los escenarios de balotaje supera el 22%, una señal de que existe un sector importante del electorado que todavía no encuentra una opción que lo represente.

Ficha técnica: El estudio fue realizado por RDT a nivel nacional entre el 21 y el 24 de agosto de 2026. Se relevaron 1.286 casos, mediante una muestra aleatoria, polietápica y estratificada por región, proporcional al peso poblacional, con cuotas de sexo y edad según parámetros del Censo 2022. La recolección se realizó 100% de manera digital, a través de redes sociales. El estudio declara un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral de ±3,8%. La muestra tuvo cobertura de todo el territorio nacional.

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