martes 08 de septiembre de 2026
POLITICA
Comuicado de Pettovello

El Gobierno le echó la culpa a "los gobiernos kirchneristas" por el mal resultado en las pruebas PISA

Capital Humano sostuvo que los resultados de la evaluación reflejan los aprendizajes acumulados durante la trayectoria escolar de los estudiantes y abarcan el recorrido iniciado en 2013.

Sandra Pettovello
Sandra Pettovello | CEDOC
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Los resultados de las últimas pruebas PISA, que mostraron un fuerte retroceso de los estudiantes argentinos en Ciencias, Lectura y Matemática durante los últimos tres años, generaron una respuesta del Gobierno de Javier Milei, que responsabilizó por el deterioro educativo a las gestiones kirchneristas.

Comunicado pruebas PISA

A través de un comunicado difundido este martes por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, el Gobierno sostuvo que los resultados de la evaluación reflejan los aprendizajes acumulados durante la trayectoria escolar de los estudiantes y abarcan el recorrido iniciado en 2013.

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"El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema", afirmó la cartera.

Comunicado preubas PISA

La posición oficial fue difundida luego de que se conocieran los resultados de la prueba PISA, en la que Argentina quedó en el puesto 72 entre 91 países evaluados en Ciencias, el área principal de esta edición.

Los resultados mostraron además un retroceso de los estudiantes argentinos en las tres áreas evaluadas durante los últimos tres años. Si bien el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también disminuyó, la caída registrada en Argentina fue mayor.

Comunicado pruebas PISA

Según el informe, el 48,8% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico de desempeño en el conjunto de las tres áreas.

El documento señala que esos estudiantes presentan dificultades para interpretar información sencilla en un gráfico, comprender textos simples y calcular relaciones básicas de precio por unidad, capacidades consideradas necesarias para desenvolverse en situaciones cotidianas y continuar aprendiendo.

LT

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