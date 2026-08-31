Lanzan una campaña para juntar fondos y construir escuelas en Buenos Aires y Santa Fe

Una pulsera que pasa de una muñeca a otra es la herramienta elegida para intentar atacar un problema bastante menos simbólico: la falta de aulas y vacantes en comunidades donde la oferta educativa no alcanza. La Fundación Estudiar es Mejor lanzó una campaña con la que se propone reunir fondos para construir diez nuevas escuelas y ampliar establecimientos que ya funcionan en distintas zonas del país.

A cambio de una donación de $15 mil se entregan dos pulseras: una para quien realiza el aporte y otra para regalar. La intención es que quien la recibe conozca la iniciativa y eventualmente replique el gesto. Las pulseras incorporan además tecnología NFC que, al acercarlas a un celular, permite acceder a información sobre los proyectos y las actividades de la organización.

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Más allá del mecanismo elegido para recaudar fondos, el dato relevante está en los proyectos a los que se destinarán los aportes. Uno de ellos es la construcción del nivel secundario del Colegio María de Guadalupe, en Garín, partido de Escobar. Actualmente, la institución tiene nivel inicial y primario. La ampliación permitiría que 450 alumnos continúen allí sus estudios secundarios y apunta a que más de 1.100 chicos y jóvenes puedan completar toda su trayectoria educativa en el establecimiento.

Otro proyecto se concentra en el Colegio Tesla, ubicado en Cabín 9, en la zona de Rosario/Pérez, Santa Fe. Allí, según la Fundación, la demanda supera la capacidad disponible y cientos de chicos quedan afuera por falta de espacio. El plan contempla sumar 12 aulas para aumentar la matrícula.

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La tercera iniciativa informada se ubica en Cuartel V, Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense. Allí se proyecta levantar el nuevo Colegio Papa Francisco, con niveles inicial, primario y secundario. La organización sostiene que en el barrio 1° de Marzo la demanda supera ampliamente la capacidad de las instituciones existentes y que cada año cientos de chicos no consiguen una vacante.

La Fundación Estudiar es Mejor asegura que actualmente acompaña a más de 1.500 estudiantes en establecimientos de Buenos Aires y Santa Fe. Su actividad se financia principalmente mediante donaciones destinadas a construir, mejorar y sostener instituciones educativas en contextos vulnerables.

En ese esquema, la pulsera funciona esencialmente como instrumento de difusión y recaudación. La campaña comenzó con distribución online y en 34 estaciones de servicio YPF, aunque está previsto ampliar los puntos disponibles. El desafío será que la circulación del objeto pueda traducirse finalmente en aquello que constituye el objetivo menos vistoso pero más concreto de la iniciativa: más aulas, más vacantes y escuelas capaces de acompañar la trayectoria educativa completa de sus alumnos.