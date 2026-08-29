Primero pensar, después la inteligencia artificial

Durante casi tres décadas la humanidad abrazó una premisa que parecía indiscutible: cuanto antes una persona accediera a la tecnología, mejor preparada estaría para afrontar el futuro. La digitalización de las aulas, la expansión de las redes sociales, el reemplazo del papel por las pantallas y, más recientemente, la irrupción de la inteligencia artificial generativa fueron presentados como etapas inevitables del progreso.

Hoy ese consenso comienza a resquebrajarse.

Cada vez más gobiernos, universidades, investigadores en neurociencias y especialistas en educación coinciden en que el verdadero desafío ya no consiste en incorporar más tecnología, sino en determinar cuándo, cómo y en qué momento del desarrollo intelectual debe utilizarse.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las decisiones adoptadas recientemente en distintos países son reveladoras. Francia avanzó en la restricción del acceso de los menores a las redes sociales con el propósito de proteger el desarrollo del lenguaje, la capacidad de concentración y los hábitos de lectura. Algunas universidades de excelencia, como la Universidad de Chicago, comenzaron a limitar el uso de la inteligencia artificial durante el primer año de formación para que los estudiantes consoliden por sí mismos las bases de la escritura académica, la argumentación lógica y la lectura analítica antes de recurrir a herramientas automatizadas.

No se trata de episodios aislados. Son manifestaciones de un cambio cultural mucho más profundo.

Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma educativo.

La crisis silenciosa del pensamiento profundo

La revolución digital democratizó el acceso a la información como nunca antes en la historia. Sin embargo, disponer de más información no significa comprender mejor el mundo.

Nunca hubo tantos datos disponibles y, paradójicamente, nunca resultó tan difícil sostener la atención durante varios minutos sobre una misma idea, leer un texto extenso sin interrupciones o desarrollar un razonamiento complejo.

El cerebro humano evolucionó durante miles de años para aprender mediante procesos lentos: observar, leer, comparar, recordar, establecer relaciones, formular hipótesis y elaborar conclusiones propias. La lógica de las plataformas digitales opera exactamente en sentido contrario: recompensa la velocidad, la interrupción constante, el consumo fragmentado y la gratificación inmediata.

En ese escenario aparece la inteligencia artificial.

Su capacidad para responder preguntas, redactar textos, resumir documentos o resolver problemas constituye una de las herramientas más extraordinarias creadas por la humanidad. Pero utilizada de manera prematura también puede reducir el esfuerzo intelectual imprescindible para formar un pensamiento autónomo.

La preocupación de numerosos educadores no radica solamente en que la IA pueda ofrecer respuestas equivocadas. El verdadero riesgo consiste en que entregue respuestas antes de que el estudiante haya aprendido a formular buenas preguntas.

Pensar requiere esfuerzo.

Y el esfuerzo intelectual no es un defecto del aprendizaje: es precisamente el mecanismo mediante el cual el cerebro construye nuevas conexiones neuronales.

El pensamiento funciona como un músculo.

Cuando deja de ejercitarse, pierde fuerza.

El papel como tecnología cognitiva

Paradójicamente, aquello que durante años fue considerado un soporte destinado a desaparecer comienza a recuperar un valor estratégico.

El libro, el cuaderno y el diario impreso ya no representan únicamente formatos físicos para transportar información. Empiezan a ser entendidos como auténticas tecnologías cognitivas: herramientas diseñadas para entrenar la atención, la memoria y la comprensión profunda.

Diversas investigaciones muestran que la lectura prolongada en papel favorece una comprensión más sólida, mejora la memoria de largo plazo y facilita la construcción de mapas mentales del texto. El lector recuerda con mayor precisión dónde estaba ubicada una idea dentro de una página, establece relaciones entre capítulos y construye una representación espacial del contenido que difícilmente se reproduce en una pantalla.

La lectura digital posee ventajas indiscutibles para la consulta rápida, la búsqueda de datos y el acceso inmediato al conocimiento. Pero cuando el objetivo consiste en comprender, interpretar, analizar o reflexionar, el soporte impreso continúa ofreciendo ventajas significativas.

No se trata de enfrentar papel y tecnología.

Se trata de comprender que cada soporte desarrolla habilidades cognitivas diferentes y que la educación necesita de ambas.

La lectura del diario: una gimnasia intelectual cotidiana

Existe, sin embargo, un aspecto del que se habla poco y cuya importancia resulta enorme.

La lectura cotidiana del diario constituye probablemente uno de los ejercicios intelectuales más completos que puede realizar un ciudadano.

Exige continuidad, silencio, atención sostenida y un esfuerzo cognitivo activo.

A diferencia de las redes sociales, donde los algoritmos muestran principalmente aquello que coincide con nuestros gustos, preferencias e ideologías, un diario organiza la realidad mediante criterios periodísticos de relevancia pública.

En una misma edición conviven economía, política, ciencia, salud, educación, cultura, deportes, historia, opinión, información internacional y vida social.

El lector no recibe únicamente la noticia que fue a buscar.

Se encuentra también con la noticia que desconocía, con el dato inesperado, con la realidad que no había imaginado.

Y allí reside una de las funciones más valiosas del periodismo.

El diario rompe la burbuja algorítmica.

Obliga a mirar más allá de las preferencias personales.

Construye contexto.

Relaciona acontecimientos.

Ordena la complejidad.

Ayuda a distinguir lo importante de lo simplemente viral.

En una época en la que la inteligencia artificial puede responder prácticamente cualquier pregunta en pocos segundos, el periodismo adquiere una responsabilidad aún mayor: ofrecer contexto, jerarquizar la información, verificar los hechos y proponer una interpretación fundada de la realidad. No reemplaza a la inteligencia artificial; aporta aquello que esta, por sí sola, difícilmente pueda construir: criterio.

Del entusiasmo tecnológico a la prudencia

La historia demuestra que toda gran innovación atraviesa una etapa de fascinación.

Luego llega la madurez.

La inteligencia artificial parece haber ingresado en esa segunda fase.

Nadie propone regresar al mundo analógico.

La IA transformará la medicina, la investigación científica, la industria, la agricultura, la educación, la producción y prácticamente todas las profesiones.

Pero precisamente por su enorme poder resulta imprescindible formar personas capaces de utilizarla críticamente.

Primero debe aprenderse a escribir.

Después, a corregir con inteligencia artificial.

Primero, a resolver un problema.

Luego, a optimizarlo mediante algoritmos.

Primero, a investigar.

Después, a sintetizar con ayuda de una máquina.

Primero, a pensar.

Después, a automatizar.

Un cordón sanitario pedagógico

Las restricciones que hoy comienzan a aparecer en distintos sistemas educativos no representan un rechazo a la innovación.

Constituyen un mecanismo de protección.

Un cordón sanitario pedagógico destinado a preservar aquello que ninguna tecnología puede fabricar automáticamente: la curiosidad, el juicio crítico, la comprensión profunda, la imaginación, la memoria, la paciencia intelectual y la capacidad de construir ideas propias.

La inteligencia artificial puede producir respuestas.

Puede resumir miles de páginas en segundos.

Puede redactar informes, traduccir idiomas, escribir código o resolver ecuaciones.

Pero todavía no puede reemplazar el proceso íntimo mediante el cual una persona descubre una idea, cambia de opinión después de una lectura, establece relaciones inesperadas entre conocimientos dispersos o desarrolla una mirada original sobre el mundo.

Ese recorrido intelectual sigue siendo profundamente humano.

Quizás el mayor desafío educativo del siglo XXI no sea enseñar a utilizar inteligencia artificial.

Día 987: Perfil vs. OpenAI, una batalla por el futuro del periodismo

Sea, más bien, enseñar a preservar la inteligencia humana.

Porque el verdadero progreso no consistirá en construir máquinas cada vez más inteligentes.

Consistirá en evitar que las personas renuncien a ejercer la inteligencia que ya poseen.