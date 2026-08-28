Quiénes son los tres periodistas de PERFIL que expusieron sobre Peter Thiel y su desembarco en Argentina

La Cámara de Diputados de la Nación fue el escenario de una audiencia impulsada por el bloque de Unión por la Patria y encabezada por el diputado Juan Marino para analizar la misteriosa estadía del tecnomagnate Peter Thiel en Argentina, sus vínculos con el Gobierno de Javier Milei y los posibles riesgos ambientales y de soberanía asociados a la instalación de futuros centros de datos para inteligencia artificial.

A la audiencia asistieron tres periodistas de PERFIL: Juan Luis González, Giselle Leclercq y Agustino Fontevecchia, quienes aportaron una mirada desde el periodismo político y la investigación sobre el poder.

Del mismo modo, entre los expositores también estuvieron el especialista en inteligencia artificial Diego Fernández Slezak, la politóloga y periodista Natalia Zuazo, el teórico político Tomás Borovinsky, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina Paola García Rey, el abogado Pablo Serdán, el sociólogo Ariel Goldstein, el investigador del CONICET Rocco Carbone y Nicolás Lantos, periodista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El experimento temerario de Peter Thiel en la Argentina

Quién es Giselle Leclercq

Es periodista especializada en política y forma parte de la sección Política de PERFIL. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y egresada del Posgrado en Periodismo de Investigación de PERFIL y la Universidad del Salvador.

Su trabajo está especialmente enfocado en el seguimiento de la gestión de Gobierno y el funcionamiento político de La Libertad Avanza. También se desempeña como columnista de política en ADN Sur y forma parte de Fórmula Cero, el ciclo de streaming de Posdata que conduce junto a Vera Ferrari, donde aborda temas de actualidad y política.

A partir de 2024 participó como expositora en una jornada sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, en la que fue presentada como redactora de Perfilcom y periodista de Posdata. En 2025, además, la CIDH mencionó un fallo favorable a Leclercq en una solicitud de acceso a información pública que había realizado a Aerolíneas Argentinas sobre gastos de publicidad y propaganda.

Juan Luis González

Es un periodista especializado en política y referente de la cobertura sobre las tramas de poder e ideológicas que rodean al actual oficialismo

Su trabajo está centrado en el periodismo político. Es subeditor de Política en la revista Noticias, colaborador de Revista Anfibia, conduce en FM Milenium y es profesor de Periodismo de Investigación en la escuela de PERFIL. Además, estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires.

A tener en cuenta, comenzó a trabajar en medios en 2012 y pasó por AM 750, Radio Provincia, Radio Rebelde y otros espacios, antes de consolidarse en el periodismo político. En 2017 recibió un premio ADEPA a la Libertad de Prensa por una entrevista al excomisario Alberto “La Liebre” Gómez, condenado por liberar la zona en el crimen de José Luis Cabezas.

En 2023 publicó El loco, una biografía no autorizada del Presidente que reconstruye su vida, su llegada a la política, sus vínculos empresariales y el crecimiento de La Libertad Avanza. El libro fue reconocido por FOPEA como el mejor libro de investigación de 2023 y luego fue adaptado junto con Anfibia y El País al podcast documental Sin control, el universo de Javier Milei.

Siguiente a eso, en 2025 publicó Las fuerzas del cielo, también editado por Planeta, donde volvió a abordar el fenómeno político alrededor de Milei y la nueva derecha.

Ahora bien, su participación en la audiencia sobre Thiel tiene además el antecedente de que trabajó junto a Giselle Leclercq en una investigación para Revista Anfibia sobre el empresario tecnológico. Bajo el título “Hackear a Peter Thiel”, ambos reconstruyeron el rastro que el tecnomagnate dejó en Argentina durante más de una década y analizaron cómo se gestó su llegada al país, sus vínculos con empresarios, abogados y políticos y sus posibles intereses detrás del desembarco. La investigación fue realizada con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras.

Quién es Agustino Fontevecchia

Es periodista y actualmente se desempeña como director digital de Editorial PERFIL, desde donde está vinculado con la estrategia editorial, tecnológica y de monetización de los productos digitales del grupo.

Se formó en New York University, donde estudió Filosofía y Economía, y luego realizó una maestría en Sociología en Columbia University. Antes de volver a Buenos Aires, trabajó durante cinco años en Forbes, donde pasó por distintos roles editoriales y se especializó en temas vinculados con mercados, riqueza, negocios y geopolítica.

Ahora bien, su regreso a Argentina estuvo acompañado por un fuerte desembarco en el área digital de Editorial PERFIL. En 2016 asumió como director de contenidos digitales y multimedia de todas las publicaciones, con el objetivo de optimizar los productos y desarrollar propuestas.

En los últimos años, además, incorporó con fuerza la inteligencia artificial a sus análisis. A partir de este año, publicó columnas sobre la carrera tecnológica, el avance de la IA y el poder que concentran los nuevos magnates de la tecnología. En uno de sus trabajos más recientes analizó precisamente el vínculo entre algoritmos, inteligencia artificial y el proyecto político de Javier Milei, un eje que conecta directamente con el debate que genera la llegada de Peter Thiel al país.