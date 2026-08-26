Bill Gates lanzó una fuerte advertencia sobre el avance acelerado de la inteligencia artificial y aseguró que esta tecnología podría facilitar la creación de armas biológicas, profundizar la concentración del poder y provocar la desaparición de millones de puestos de trabajo. El cofundador de Microsoft reclamó una respuesta internacional antes de que sus capacidades resulten más difíciles de controlar.

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Las advertencias fueron incluidas en un ensayo de unas 6.000 palabras titulado The Turbulent AI Era Is Here. The Choices We Make Are Critical. En el documento, Gates sostuvo que la humanidad ya ingresó en una etapa de profundas transformaciones tecnológicas, pero todavía carece de un plan adecuado para enfrentar sus consecuencias sociales, económicas y de seguridad.

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“La IA será el mayor instrumento de igualdad jamás inventado o la peor fuente de injusticia”, afirmó el empresario. Incluso en el escenario más favorable, consideró que la transición hacia esta nueva era será uno de los períodos más turbulentos de la historia debido a la velocidad con la que los sistemas están incorporándose a las actividades humanas.

Bill Gates advierte sobre la IA y el riesgo de bioterrorismo

Uno de los principales peligros identificados por Gates es la posibilidad de que organizaciones criminales, grupos terroristas o gobiernos hostiles utilicen la IA para desarrollar armas. Según explicó, estos sistemas ya pueden reunir información relacionada con la fabricación de explosivos, programas maliciosos y agentes biológicos.

El empresario reconoció que la inteligencia artificial permitirá acelerar el descubrimiento de medicamentos y vacunas. Sin embargo, esas mismas capacidades científicas también podrían emplearse para diseñar una enfermedad mortal. Por esa razón, advirtió que el bioterrorismo con inteligencia artificial representa un problema global que ningún país puede resolver de manera aislada.

A medida que los modelos sean más autónomos, no solo podrán buscar información, sino también interpretarla, formular instrucciones y asistir en la ejecución de determinadas acciones. Gates aclaró que una pandemia creada mediante IA no es inevitable, pero alertó que la tecnología podría reducir las barreras técnicas que actualmente dificultan el desarrollo deliberado de amenazas biológicas.

Armas autónomas y manipulación de la opinión pública

Gates también manifestó preocupación por el avance de las armas autónomas, capaces de seleccionar o atacar objetivos con una participación humana limitada. Estos sistemas podrían ampliar la capacidad de los gobiernos para utilizar fuerza letal sin que una persona intervenga directamente en la decisión final.

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El desarrollo de estas tecnologías abre interrogantes sobre la responsabilidad ante posibles errores, ataques injustificados o víctimas civiles. Para el fundador de Microsoft, la IA no solo podría fortalecer a actores con pocos recursos, sino también concentrar todavía más poder en gobiernos, corporaciones y organizaciones que ya ocupan posiciones dominantes.

Otra amenaza señalada es la posibilidad de utilizar herramientas automatizadas para vigilar y manipular a la población. La generación masiva de contenidos, el análisis de datos y la segmentación de audiencias podrían abaratar las campañas de desinformación y hacer más eficaz la influencia sobre la opinión pública.

La inteligencia artificial podría eliminar millones de empleos

El impacto de la IA sobre el mercado laboral constituye otra de las grandes preocupaciones de Gates. A diferencia de anteriores revoluciones tecnológicas, que reemplazaron principalmente tareas físicas, los nuevos sistemas pueden sustituir parte de la cognición humana al observar, escuchar, hablar, escribir, programar y resolver problemas.

El derecho, la atención al cliente, la medicina, el desarrollo de software y la industria manufacturera se encuentran entre los sectores que podrían experimentar una rápida automatización. Según Gates, el cambio se producirá durante una década y no a lo largo de varias generaciones, lo que dejará poco tiempo para capacitar o reubicar a los trabajadores afectados.

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Aunque la transformación también creará nuevas ocupaciones, el empresario advirtió que, sin las políticas correctas, podrían ser muchas menos que las eliminadas. “Muchos empleos desaparecerán para siempre”, afirmó al reclamar medidas capaces de distribuir los beneficios de la automatización y evitar un crecimiento todavía mayor de la desigualdad económica.

Trabajos reservados para humanos e impuestos a los robots

Como respuesta, Gates propuso establecer una categoría de tareas “reservadas para los seres humanos”, aunque los robots lleguen a tener la capacidad técnica de realizarlas. Mencionó especialmente los trabajos relacionados con la salud, los cuidados y el acompañamiento emocional, donde la empatía y el contacto personal cumplen una función difícil de reemplazar.

El empresario también planteó que la IA y los robots paguen impuestos de una manera comparable a los trabajadores. Además, cuestionó a los ejecutivos tecnológicos que, según aseguró, reconocen los riesgos en privado, pero evitan hablar públicamente para no perjudicar las inversiones. Gates reclamó cooperación entre Estados Unidos y China, controles internacionales y nuevas políticas laborales para impedir que una tecnología con enormes beneficios termine agravando las amenazas y desigualdades mundiales.

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