Este miércoles, en el marco del interrogatorio por la investigación del caso de Jeffrey Epstein, el fundador de Microsoft, Bill Gates, prestó declaración en el Capitolio de Estados Unidos y reveló que le fue infiel a su exesposa Melinda, argumentando que el magnate investigado intentó utilizar esas infidelidades en su contra.

"Me enteré de que Epstein tenía conocimiento de información delicada sobre mi vida personal, incluyendo el hecho de que le había sido infiel en mi matrimonio. Estos asuntos no tuvieron nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosos para mi familia", expresó el millonario de 70 años.

Revelan una presunta carta de suicidio de Jeffrey Epstein que estuvo oculta siete años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De todas formas, en su declaración ante Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el empresario informático negó haber participado de los hechos delictivos que se investigan y sostuvo que Epstein solo utilizó los secretos de su infidelidad en un intento de obligarlo a retomar la amistad entre ambos.

Gates y Epstein se volvieron amigos en 2011 cuando el financiero, quien ya se encontraba registrado como delincuente sexual por declararse culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor, le prometió al empresario ayudarlo a recaudar miles de millones de dólares para iniciativas de salud pública a nivel mundial.

"Sabía que Epstein había tenido problemas legales con la justicia, pero no comprendía del todo la magnitud de los crímenes que cometió. Acepté la presentación sin analizarla con la debida atención", argumentó el empresario tecnológico ante los legisladores estadounidenses.

Gates, desde su lugar, afirmó que sus interacciones con el financiero acusado de pedófilo fueron "limitadas" y aseguró que cortó contacto con él en 2014, mientras que Epstein habría utilizado sus secretos personales "además de muchas mentiras que fue añadiendo" en un intento por recuperar el vínculo.

"No tuvo éxito en este intento, pero demuestra algunas de las maneras en que trató de aprovechar sus interacciones conmigo para promover su agenda. Jamás debí haberme reunido con Epstein", lamentó el empresario de 70 años ante el Congreso luego de ser citado por figurar en fotos y correos electrónicos de Epstein.

En el marco de la investigación, se descubrió un correo electrónico donde Epstein alegaba que Gates planeaba administrarle en secreto a su esposa un antibiótico para tratar una enfermedad de transmisión sexual que había contraído de "chicas rusas", junto a fotografías inéditas del empresario con mujeres jóvenes.

Archivos del caso Epstein: una víctima afirmó que el financista decía haber tenido un hijo con una mujer “perfecta”

Gates y Melinda se divorciaron en 2021 tras 27 años de matrimonio y uno de los motivos fue el vínculo del empresario con Epstein, dado que la mujer, quien calificó la relación como un "enorme error", sostuvo que el financista "era abominable. Era la personificación del mal" y expresó: "Me duele el corazón por estas mujeres".

Epstein fue acusado formalmente en julio de 2019 por tráfico sexual de menores y conspiración relacionada, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que formó una extensa red de niñas menores de edad de las cuales habría abusado entre 2002 y 2005, luego se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 a la espera del juicio.

AS./fl