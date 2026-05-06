Revelan una presunta carta de suicidio de Jeffrey Epstein que estuvo oculta siete años

Un juez federal hizo pública este miércoles 6 una presunta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein, el empresario condenado por delitos sexuales que murió en 2019. El documento había permanecido bajo secreto durante casi siete años en un tribunal de Nueva York, luego de ser encontrado por un excompañero de celda y posteriormente sellado por la Justicia federal.

Según informó The New York Times, la carta comienza diciendo “me investigaron durante meses y no encontraron nada”. Y sigue planteando que fue un “placer poder elegir el momento de decir adiós”. Luego se lee: “¿Qué quieres que haga? ¡Llorar a mares! No es divertido, no vale la pena”.

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Su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, afirmó que encontró la nota en julio de 2019, cuando el empresario fue hallado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello. Aunque sobrevivió a ese episodio, semanas después Epstein apareció muerto en prisión, en el ahora clausurado Metropolitan Correctional Center del Bajo Manhattan.

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Tartaglione dijo haber encontrado la nota escondida dentro de un libro. “Abrí el libro para leer y ahí estaba, una hoja amarilla arrancada de un bloc legal”, recordó.

La nota quedó bajo sello judicial por decisión del juez federal Kenneth M. Karas, del Tribunal Federal de Distrito de White Plains, en Nueva York, dentro del expediente penal del excompañero de celda de Jeffrey Epstein, según surge de documentos y entrevistas. Como consecuencia, los investigadores que analizaron la muerte de Epstein no habrían tenido acceso a un elemento que podría haber sido relevante para la causa.

La carta salió a la luz este miércoles luego de que desde The New York Times pidieran al juez que el documento se haga público. Además, el jueves anterior publicaron un artículo en el que Tartaglione describía la nota y la manera en la que la encontró.

La muerte de Epstein sigue siendo, aun hoy, un misterio. El acusado de abuso sexual de menores fue encontrado en su celda con marcas rojas en el cuello, en julio de 2019, semanas antes de su muerte. Luego, una vez fallecido, el médico forense declaró que se había suicidado, pero las fallas de seguridad de la prisión de Manhattan alimentaron teorías de que haya sido asesinado.

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La carta no fue mencionada en las investigaciones por la muerte. La cronología judicial indica que la nota pasó por varios abogados y fue objeto de intentos de autenticación en 2019 o 2020, hasta que finalmente fue entregada al tribunal del juez.

El caso quedó atravesado por una serie de disputas legales entre los abogados de Nicholas Tartaglione, situación que derivó en la designación de un letrado externo y en el apartamiento de uno de sus representantes. En paralelo, un vocero del tribunal evitó hacer comentarios sobre los documentos sellados y explicó que ese tipo de registros permanece resguardado en bóvedas judiciales.

Este mismo miércoles, un grupo de congresistas demócratas acusó al secretario de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick, de haber colaborado en el encubrimiento de los delitos de Jeffrey Epstein durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes centrada en sus presuntos vínculos con el delincuente sexual.

“Después de lo que hemos visto hasta ahora en esta entrevista transcrita, me siento muy cómoda al decir que Howard Lutnick es un mentiroso patológico que está facilitando el encubrimiento más atroz de la historia estadounidense”, dijo la congresista de Arizona Yassamin Ansari.

RG