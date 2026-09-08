El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó la derogación del Tratado de Inversiones entre la Argentina y el Reino Unido y cuestionó los beneficios que, según sostuvo, el acuerdo le otorga al país británico.

"Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas", escribió Dachary en su cuenta de X.

El funcionario fueguino sostuvo que "es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de 'nación más favorecida' y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio".

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El planteo se produjo luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en cadena nacional, donde anticipó un incremento del presupuesto destinado a Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas petroleras internacionales que exploren o exploten recursos naturales en el área de las Islas Malvinas sin autorización argentina.

En ese contexto, Dachary también reclamó la derogación de la Ley 24.184, que ratificó el acuerdo de inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido durante la década de 1990.

El funcionario consideró contradictorio que el Gobierno nacional busque sancionar a empresas pesqueras o hidrocarburíferas que operen en la zona de Malvinas mientras, según su interpretación, el marco legal argentino mantiene beneficios comerciales para el Reino Unido a través de la cláusula de "nación más favorecida".

"Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución", afirmó Dachary.

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La Secretaría que conduce Dachary depende del Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, uno de los gobernadores que mantuvo una postura crítica frente a distintas políticas del Gobierno nacional.

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Melella, sin embargo, respaldó el cambio de posición anunciado por el Presidente y destacó que su provincia acompaña "la construcción de un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía".

A través de X, el gobernador sostuvo además que "este cambio de posición es algo que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años" y planteó que los anuncios deben traducirse en "decisiones, presupuesto, plazos y una política de Estado sostenida, con la voz y la participación de los fueguinos y fueguinas".

LT