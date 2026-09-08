Elecciones en Brasil: una nueva encuesta cambia el escenario entre Lula y Bolsonaro

La más reciente encuesta presidencial elaborada por la consultora BTG/Nexus refleja una contienda electoral sumamente ajustada en Brasil. En el escenario principal de primera vuelta, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra el 39% de las intenciones de voto, mientras que Flávio Bolsonaro (PL) alcanza el 35%. Con un margen de error de 2 puntos porcentuales en más o en menos, la medición consolida una situación de empate técnico entre las dos principales fuerzas políticas.

Respecto al sondeo previo del 31 de agosto, Lula mantuvo estable su nivel de apoyo en el 39%, en tanto que el candidato del PL experimentó un leve ascenso al pasar del 33% al 35%.

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En un eventual escenario de segunda vuelta, la paridad se acentúa. Flávio Bolsonaro obtiene numéricamente un 46% de respaldo frente a un 45% de Lula (situación inversa al 31 de agosto, cuando el petista se imponía 46% a 45%). Al igual que en la primera vuelta, la diferencia de un punto porcentual configura un empate técnico dentro del margen de error.

Las fuerzas de la primera vuelta: de la disputa central a los candidatos minoritarios

La simulación de primera vuelta muestra una escena política polarizada por el PT y el PL, seguida por un grupo de postulantes con menor caudal de votos. El escritor Augusto Cury (Avante) se ubica en el tercer lugar con un 9% (tras haber marcado un 11% a fines de agosto), seguido por Ronaldo Caiado (PSD) con un 4% y Renan Santos (Missão) también con un 4%. Más atrás figuran Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) y Rui Costa Pimenta (PCO), todos con un 1% de intención de voto. Completan el abanico electoral con un 0% Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), el Veterinario Wilson Grassi (Democrata) y Clariana Barão (DC). En tanto, los votos en blanco, nulos o la opción "ninguno" representan un 3%, mientras que un 2% de los encuestados no sabe o no responde.

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En una segunda hipótesis de primera vuelta que incluye a Pablo Marçal (PRTB) —quien inscribió su candidatura sobre el cierre del plazo pese a estar inhabilitado por la Justicia Electoral—, el panorama no altera significativamente la correlación de fuerzas. Lula mantiene el 39% de apoyo y Flávio Bolsonaro cosecha un 34%. Augusto Cury retiene el 9%, seguido por Ronaldo Caiado y Renan Santos con 4% cada uno. Marçal ingresa con un 3% de las preferencias, acompañado por Romeu Zema con un 2%. Samara Martins y el Veterinario Wilson Grassi registran un 1%, al tiempo que Rui Costa Pimenta, Clariana Barão, Hertz Dias y Edmilson Costa permanecen en el 0%. En esta alternativa, la opción "ninguno, blanco o nulo" asciende al 3% y el grupo de indecisos se ubica en el 1%.

Las alternativas frente al balotaje

Además del ajustado cara a cara entre Lula y Flávio Bolsonaro, el estudio midió otros hipotéticos escenarios de segunda vuelta. En un choque directo entre el candidato petista y Ronaldo Caiado, el mandatario se ubica al frente con un 46% de las intenciones de voto frente al 43% del líder del PSD, mientras que los votos blancos o nulos alcanzan un 10% y los indecisos se posicionan en el 1%.

Asimismo, la encuesta midió la posición de Augusto Cury, quien en mediciones previas mostró una marcada proyección y aparece posicionado por delante de la candidatura del PT en la disputa general de cara a las próximas elecciones.

Ficha técnica: El estudio de BTG/Nexus se realizó mediante 2.002 entrevistas telefónicas a electores de 16 años o más en todo Brasil entre el 4 y el 7 de septiembre, con un nivel de confianza del 95% .