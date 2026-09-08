Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores británica afirmó el martes que "no hay duda" acerca de la soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. También aseguró que la posición británica está clara para los Estados Unidos.

"No puede haber ninguna duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas" dijo ante la Cámara de los Comunes Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.

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McNeill señaló que la postura de Gran Bretaña era clara para el país gobernado por Donad Trump. "Estados Unidos es nuestro aliado más cercano", afirmó. Y completó: "Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños".

Islas Malvinas

El antecedente de las islas Chagos presiona al gobierno de Andy Burnham

Las declaraciones de McNeill se enmarcan en un clima de altísima presión interna dentro del Reino Unido. La cadena nacional del presidente Javier Milei sobre el tema Malvinas y la catarata de anuncios para sancionar a las petroleras que operan en las islas cayeron como un baldazo de agua fría en Londres. La oposición conservadora acusa al laborismo de tibio y pasivo ante la ofensiva de la Casa Rosada.

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Los sectores más duros del parlamento británico le exigen al flamante primer ministro, Andy Burnham, que responda con firmeza y sin vueltas. La derecha de ese país está usando políticamente el antecedente de las islas Chagos, un archipiélago cuya soberanía el gobierno británico acordó ceder a Mauricio tras décadas de disputa, para sostener que el laborismo "entrega" territorios ultramarinos.

En un escenario donde Donald Trump usa su fuerte apoyo en la cuestión Malvinas como un elemento de presión para lograr que el Reino Unido acompañe sus incursiones bélicas en Medio Oriente, las palabras de McNeill buscan llevar tranquilidad a sus compatriotas, pero también funcionan como un tiro por elevación para que Estados Unidos deje de jugar con el tema.

MB / VR