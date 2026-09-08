Milei alcanzó las 166 designaciones en la Justicia y Mahiques habló de un “récord histórico”

El gobierno de Javier Milei avanzó en la cobertura de vacantes del Poder Judicial y, con la publicación de una nueva tanda de decretos en el Boletín Oficial, firmados por el Presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, oficializó 63 nombramientos.

Según el conteo difundido por el propio ministro, estas designaciones se suman a las 103 concretadas previamente durante el último año, con lo que el total asciende a 166 jueces, fiscales y defensores designados.

Así lo celebró el propio ministro en sus redes sociales, donde aseguró que la administración libertaria “bate otro récord histórico”. Mahiques sostuvo que la aceleración de los nombramientos busca reducir las vacantes en los tribunales, aliviar la carga de trabajo y agilizar los tiempos de resolución de las causas.

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Estos 63 decretos abarcan distintos fueros de la Justicia Federal y Nacional, con cargos tanto en tribunales de primera instancia como en cámaras de apelaciones y tribunales orales.

Entre las designaciones de mayor relevancia aparecen las de Florentino Malaponte, como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; María Soledad Mancini, en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Facundo Carlos Cortés, en la Sala B de ese mismo tribunal; y Andrés Guillermo Fraga, en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo.

El Senado aprobó 67 pliegos judiciales y el Gobierno sumó dos jueces clave en Comodoro Py

Las cámaras federales cumplen un rol central dentro de la estructura judicial porque funcionan como tribunales de apelación y revisan las decisiones tomadas por los jueces de primera instancia.

También se cubrieron cargos en los Tribunales Orales Federales, que tienen a su cargo el juzgamiento de delitos de competencia federal. En Comodoro Py, por ejemplo, fueron designados Valeria Alejandra Rico para integrar el Tribunal Oral Federal N°4 y Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto para el Tribunal Oral Federal N°6.

Esta tanda también alcanzó tribunales federales del interior. En Catamarca fueron nombradas María Virginia Miguel Carmona y Ana María Busleiman, mientras que en Comodoro Rivadavia, Chubut, fueron designados Ángela Cecilia Pagano Mata y Sebastián Pedro Ruiz.

En la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se cubrieron 10 juzgados de primera instancia y siete cargos en tribunales orales.

Además, hubo nombramientos en los fueros Civil y Comercial, con nueve jueces civiles, dos jueces comerciales y un camarista civil.

También hubo nueve fiscales y 12 defensores

El paquete firmado por Milei incluyó nueve fiscales, entre ellos tres fiscales generales que actuarán ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal: Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede y María Ángeles Ramos. Otros seis cargos corresponden a fiscalías de primera instancia. Entre ellos se encuentra Pedro Mariano Rebollo, designado fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Simultáneamente, se oficializaron 12 designaciones en el Ministerio Público de la Defensa. Una de las de mayor relevancia institucional es la de Ana Clarisa Galán Muñoz, como defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el resto de los nombramientos alcanza defensorías de la Capital Federal y de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, La Rioja, Salta, Formosa y Santiago del Estero.

Bertuzzi y Yadarola, los otros dos nombramientos de peso

La nueva tanda se conoció pocos días después de que el Presidente oficializara las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, uno de los tribunales clave de Comodoro Py.

Sus pliegos habían recibido el acuerdo del Senado el 27 de agosto. Bertuzzi fue aprobado por 44 votos a favor y 23 en contra, mientras que Yadarola obtuvo 66 votos positivos.

Ambos tenían antecedentes dentro de los tribunales federales porteños. Yadarola llegó a Comodoro Py en 2002 y luego fue juez del fuero Penal Económico. Bertuzzi, en tanto, integraba la Cámara Federal desde 2018 a partir de un traslado dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri y finalmente obtuvo el nombramiento definitivo luego del concurso correspondiente.

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