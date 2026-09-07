La empresa de un dirigente de la AFA ganó una licitación de $180 millones de la Justicia porteña

DataCloud SA, empresa del dirigente de la AFA Cristian Malaspina, se quedó con un contrato del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de casi $180 millones, ente que manejaba Juan Bautista Mahiques antes de asumir como ministro de Justicia de la Nación. Se trata de una licitación para brindar una consultoría en inteligencia artificial. DataCloud SA presentó una oferta casi idéntica al límite máximo designado para la contratación y en la que no hubo competidores.

La empresa DataCloud SA fue adjudicada con un contrato de $179.685.000 IVA incluido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para una consultoría en inteligencia artificial destinada al organismo porteño que se realizó mediante la Licitación Pública N° 10/26. Fue formalmente cerrada el jueves 3, indicó Clarín.

Según el documento oficial, firmado por el fiscal general adjunto Pablo Esteban Garcilazo, la propuesta de la empresa del dirigente de la AFA “cumple con los requerimientos técnicos definidos” y por ese motivo se resolvió adjudicarle el servicio.

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Uno de los aspectos que pone bajo la lupa la contratación es que DataCloud fue la única empresa que presentó una oferta. Además, su propuesta quedó apenas por debajo del presupuesto máximo establecido para la licitación, fijado en $180 millones.

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Según había revelado Clarín en agosto, la Comisión Evaluadora de Ofertas ya había recomendado preadjudicar el contrato a DataCloud para "lograr la contratación del servicio de consultoría en inteligencia artificial para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de bases y condiciones".

La contratación actual no es el primer negocio de DataCloud con organismos judiciales porteños.

El 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público de la Defensa porteño había contratado a la misma compañía para el alojamiento de servidores en la nube durante doce meses. En aquella oportunidad, la empresa de Malaspina también había sido la única oferente.

Ese contrato había sido por US$85.000, equivalentes entonces a unos $84 millones. Sumado al nuevo contrato de $179,685 millones, los negocios adjudicados a DataCloud en tiempos en los que el actual ministro Mahiques tuvo injerencia en la procuración porteña alcanzan, según la información consignada en la investigación periodística, unos $263,7 millones.

Malaspina, entre la AFA y una investigación judicial

Cristian Malaspina es empresario del sector tecnológico y también ocupa un lugar central en la estructura de la AFA. Es presidente de Argentinos Juniors y en 2025 fue incorporado a la mesa chica de Tapia como secretario general de la asociación.

Al mismo tiempo, su nombre aparece en la investigación judicial que involucra a la conducción de la AFA por una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Malaspina había sido procesado por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en una causa penal económica liderada por el juez Diego Amarante, originada por una denuncia de la agencia fiscal ARCA.

Al declarar, el dirigente negó ser responsable del manejo financiero de la asociación. Argumentó que el secretario general no cuenta con funciones de administración tributaria, y que no cuenta con las claves fiscales operativas, ni emite los Volantes Electrónicos de Pago, responsabilidades que atribuyó directamente sus superiores.

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En junio de 2026, logró que le revocaran su procesamiento al considerar que la medida había sido “prematura”. Sin embargo, su situación judicial sigue abierta. El tribunal de apelaciones ratificó los procesamientos de Tapia y Toviggino, y al mismo tiempo ordenó profundizar las medidas de prueba sobre Malaspina para delimitar con precisión si tuvo alguna implicación en la presunta maniobra delictiva.

El vínculo con Mahiques

La contratación también aparece vinculada temporalmente con la gestión de Juan Bautista Mahiques, quien dejó el cargo de fiscal general de la Ciudad en marzo de este año para asumir como ministro de Justicia de Javier Milei.

La licitación avanzó mientras todavía no había asumido el nuevo fiscal general porteño. Finalmente, el jueves pasado la Legislatura de la Ciudad designó a Martín López Zavaleta, quien había sido el segundo de Mahiques, como nuevo titular del Ministerio Público Fiscal.

Mahiques, además, mantiene antecedentes de vínculo con la dirigencia de la AFA. Durante su trayectoria ocupó distintos cargos vinculados al fútbol y en noviembre de 2025 había sido anunciado por Tapia como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA), aunque posteriormente se apartó del proyecto tras conocerse las denuncias y escándalos de la AFA.

La investigación también recuerda que Mahiques fue representante argentino ante la Comisión de Ética de la Conmebol —confederación de la cual Tapia es vicepresidente— y formó parte de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA en Suiza.

La asunción de Mahiques en el Ministerio de Justicia de la Nación estuvo marcada por la polémica salida de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese funcionario impulsaba desde la gestión de Milei las auditorías sobre los balances financieros de la AFA y había dispuesto la designación de veedores dentro de la asociación. Debió renunciar poco después del desembarco del nuevo ministro, que marcó otro rumbo en el rol oficial sobre el tema.

RM/fl