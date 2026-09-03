El dirigente deportivo Claudio “Chiqui” Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzaron en la Justicia y formalizaron una denuncia penal contra el periodista Jonatan Viale, su colega Franco Mercuriali y el canal TN, tras la emisión de un polémico video generado con Inteligencia Artificial, en el que se hacía referencia a una supuesta amenaza contra la Selección Argentina y se hablaba de “violar” al futbolista Nico Paz.

Se trata de una presentación judicial que quedó radicada en el Departamento Judicial de San Isidro, por competencia territorial vinculada con la sede de la AFA en Pilar, y cuya existencia había comenzado a circular días atrás, pero PERFIL se comunicó con el abogado Gregorio Dalbón, quien manifestó que la denuncia, presentada el 24 de agosto, continúa su curso judicial.

El material en discordia salió al aire el pasado 23 de julio, cuando el programa ¿La ves?, conducido por Viale en la señal de noticias del Grupo Clarín, emitió un video hecho con un montaje hiperrealista que recreaba una escena ficticia. Allí aparecían versiones digitales de Gianni Infantino, Tapia, Lionel Messi y otros jugadores de la Selección.

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El material planteaba una situación ficticia vinculada con la final del Mundial 2026. Allí, una versión generada con inteligencia artificial de Infantino interceptaba al plantel, con Lionel Messi a la cabeza, para advertirles que, si ganaban la final, Tapia terminaría tras las rejas y el mediocampista Nico Paz, actualmente en el Como 1907, sería víctima de violencia sexual. El personaje decía: “Si ganan, el Chiqui va preso... y violamos a Nico Paz”.

Su emisión terminó generando una fuerte polémica por el contenido del video y por la reacción de los conductores. Cuando terminó la escena, Viale y Franco Mercuriali se mostraron entre risas.

“¿Por qué ponen lo de Nico Paz? Yo pensé que no iban a poner eso”, dijo Mercuriali al aire.

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En el momento en que la denuncia se hizo pública, Dalbón cuestionó en sus redes sociales que la utilización de inteligencia artificial pueda servir como argumento para evitar consecuencias legales, aunque no mencionó por su nombre a los acusados. “La IA no es un blindaje de impunidad”, sostuvo el abogado.

Sumado a eso, agregó que, según Tapia, “si se meten con uno, se meten con toda la Selección Argentina”.

Al cuestionar la emisión del material, también había planteado: “No todo vale por un punto de rating. No todo es humor".

También contó que mantuvo conversaciones con el entorno de Nico Paz para evaluar una eventual participación en la causa. Según explicó, el padre del futbolista, el exjugador Pablo Paz, fue contactado por este motivo.

Qué denunció Tapia

La presentación judicial encuadra los hechos en los artículos 149 bis y 209 del Código Penal.

El primero establece el delito de amenazas, es decir, cuando una persona anuncia a otra que le causará un mal para intimidarla. El segundo contempla la instigación pública a cometer delitos, cuando se incita públicamente a otras personas a realizar una conducta delictiva.

De todos modos, la Constitución Nacional no contiene ninguna mención específica a la inteligencia artificial ni establece una regulación sobre su uso.

Al momento del cierre de esta nota, PERFIL intentó comunicarse con Jonatan Viale para conocer su versión de los hechos, pero el conductor no respondió.

MV/fl