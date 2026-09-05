Denunciaron ante la FIFA a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y el empresario Guillermo Tofoni. La presentación fue enviada a la sede del organismo en Zúrich y pide que se investiguen supuestas irregularidades vinculadas con la organización de partidos y torneos internacionales.

Según la denuncia, los tres involucrados habrían ejercido presiones e interferencias durante la disputa por la organización de la Copa América 2024. US Soccer también señaló posibles maniobras relacionadas con negociaciones comerciales, cesión de derechos y acuerdos vinculados con encuentros internacionales.

Qué sostiene la denuncia contra Tapia y Toviggino

El documento sostiene que los dirigentes argentinos habrían intentado influir en decisiones de la Conmebol y en distintas negociaciones comerciales. Entre los episodios mencionados aparecen contactos que, según la federación estadounidense, no habrían sido autorizados y presiones sobre funcionarios.

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US Soccer considera que esas acciones podrían haber buscado condicionar decisiones estratégicas relacionadas con el fútbol de Estados Unidos. La presentación también incluye referencias a la relación comercial con Tofoni, empresario vinculado desde hace años con la organización de partidos internacionales.

De acuerdo con fuentes citadas por medios argentinos, la denuncia incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que US Soccer considera relevantes para demostrar las conductas denunciadas. La federación estadounidense sostiene que esos elementos podrían ser incompatibles con las normas de ética e integridad de la FIFA.

Qué le pidió US Soccer a la FIFA

La federación norteamericana solicitó que el Comité de Ética de la FIFA abra una investigación formal sobre el caso. También pidió que se determine si Tapia, Toviggino y Tofoni incumplieron normas relacionadas con integridad, conflictos de intereses y abuso de posición.

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La presentación se da en medio de una relación tensa entre US Soccer y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las diferencias se profundizaron a partir de distintas disputas por la organización de torneos, amistosos y acuerdos comerciales.

La respuesta del entorno de Tapia y Toviggino

Desde la AFA evitaron hacer un pronunciamiento inmediato sobre la denuncia y señalaron que cualquier presentación ante la FIFA debe realizarse a través de los canales correspondientes.

En el entorno de Tapia y Toviggino, en tanto, consideran que la denuncia está relacionada con una disputa política y comercial. Además, sostienen que no existen elementos que justifiquen una eventual sanción contra los dirigentes argentinos.

LB/AF