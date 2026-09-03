La presidente del Colegio Público de Abogados CABA en RDI: “De los últimos 170 pliegos, solo seis son abogados de la matrícula”

La presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, expresó su preocupación por la forma en que se desarrollan los concursos para cubrir cargos judiciales y reclamó mayor igualdad entre quienes provienen de la matrícula y quienes realizaron su carrera dentro del Poder Judicial. Durante una entrevista en +Perfil, sostuvo que la falta de magistrados y las demoras acumuladas ya tienen consecuencias directas sobre el acceso a la Justicia.

“Hay juzgados que están vacantes hace más de 15 años”, advirtió García. Según explicó, “los tiempos realmente son casi denegatorios de Justicia cuando uno inicia un proceso”, por lo que el Colegio venía reclamando desde hace cuatro años que comenzaran a cubrirse las vacantes.

De los últimos 170 pliegos, solo seis eran abogados

García puso especialmente el foco en la escasa presencia de profesionales provenientes del ejercicio independiente. “De los últimos 170 pliegos que se mandaron al Senado, solo seis eran abogados y abogadas que venían del ejercicio de la matrícula”, señaló.

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La dirigente sostuvo que existe una desigualdad estructural en las condiciones para competir. Quienes trabajan dentro del Poder Judicial tienen mayor acceso a cursos de la Escuela Judicial y licencias para capacitarse, mientras que “los que trabajan de manera independiente tienen que pagarse las capacitaciones”.

Según García, esta situación termina generando un círculo difícil de romper. “Se anotan menos abogados de la matrícula que miembros del Poder Judicial. También se seleccionan menos cuando se anotan”, resumió.

Menos discrecionalidad y concursos anticipados

El Colegio respaldó aspectos del proyecto de reforma de concursos impulsado desde la Corte Suprema porque, según García, “reduce la discrecionalidad de la entrevista personal”. Sin embargo, aclaró que la propuesta todavía puede ser mejorada y reclamó mecanismos más objetivos.

“No hagamos concursos para determinado juzgado que tiene determinada causa”, sostuvo al defender la idea de realizar concursos anticipados. Para García, “con reglas claras, transparentes y demás, se puede conseguir que haya mejores concursos, que haya mejores candidatos”.

También propuso avanzar en repositorios de casos y sistemas de sorteos que puedan ser rastreados. La finalidad, explicó, es reducir el margen para que las posiciones obtenidas mediante antecedentes y exámenes sean modificadas posteriormente por decisiones discrecionales.

Por qué "la Justicia atraviesa un período de poca credibilidad”

La presidente del Colegio aclaró que la discusión no responde únicamente a los intereses profesionales de los matriculados. “La Justicia atraviesa un período de poca credibilidad y creemos que los abogados y las abogadas tenemos que asumir este compromiso”, afirmó.

Para García, la experiencia profesional fuera de los tribunales puede aportar una mirada diferente a la magistratura. “Es conocer un poco lo que pasa del otro lado, la urgencia que tiene el cliente”, explicó, y mencionó casos de alimentos o revinculación familiar donde una demora judicial tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana.

Una Justicia “muy despareja”

Consultada sobre el acceso al sistema, García fue categórica: “Yo creo que hay una Justicia muy despareja”. Además de las vacantes, señaló que los códigos procesales no siempre reflejan el funcionamiento actual de tribunales que adoptaron herramientas virtuales a partir de la pandemia.

La dirigente reclamó también que el Colegio participe en las reformas que impulsa el Ministerio de Justicia. “El Colegio Público de la Abogacía, que nuclea 90.000 abogados y abogadas, no fue invitado a participar en esas comisiones”, cuestionó.

Para García, mejorar el sistema requiere actuar tanto sobre la selección como sobre el control posterior de los magistrados. “La independencia judicial se logra con reglas claras para seleccionar y también para sancionar y remover, no es solo para seleccionar”, concluyó.