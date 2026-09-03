RDI: YPF quedó 77 sobre 100 en un ranking de transparencia y crecen las preguntas por su pauta

La política de publicidad y transparencia de YPF quedó bajo cuestionamiento durante un análisis en el que el periodista Leandro Bravo puso el foco en los gastos de la petrolera y en las dificultades para acceder a información detallada sobre su administración. Según explicó, pese al discurso inicial del Gobierno de Javier Milei sobre la eliminación de la pauta oficial, la empresa mantiene niveles de inversión publicitaria similares a los registrados al final de la gestión anterior.

“Estamos hablando de una cifra de 130 mil millones de pesos”, afirmó Bravo. Y agregó que, al comparar con el último año de la administración del Frente de Todos, “nunca bajó” el nivel de esos desembolsos.

YPF, puesto 77 en transparencia

Bravo mencionó además un índice regional que evalúa a empresas estatales mediante distintos parámetros, entre ellos la publicidad, el acceso a la información pública y otros estándares de transparencia. Según explicó, YPF quedó ubicada en el puesto 77 de un ranking de 100 compañías.

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“YPF, en un examen, sacó una calificación cercana al 28% de 100 en cuanto a estándares de transparencia”, sostuvo. Esa puntuación, según relató, fue la que llevó a la petrolera a ocupar una posición baja dentro de la medición.

Durante el análisis también se recordó que YPF está alcanzada por obligaciones de acceso a la información pública. La discusión incluyó el concepto de transparencia activa, que supone que determinados datos deberían ser difundidos sin necesidad de que un ciudadano los solicite previamente.

Los detalles del gasto en pauta publicitaria que hace YPF

Uno de los principales interrogantes planteados por la abogada Natalia Volosin en la conversación fue la dificultad para conocer el destino final de esos 130 mil millones de pesos. “No tenemos claro a dónde van”, dijo. “Mi obsesión en el gobierno de Milei es preguntar qué quiero saber: quiero el detalle de la pauta”, se planteó Volosin durante el programa.

No obstante, Bravo explicó que el funcionamiento actual dificulta el seguimiento porque “lo manejan las empresas y no el jefe de Gabinete como se hacía antes”.

También cuestionaron la información sobre el directorio

Bravo agregó otro aspecto que, según su análisis, refleja problemas comunicacionales dentro de la compañía. “No hay una comunicación oficial en cuanto a la conformación del directorio”, afirmó.

El periodista mencionó distintos nombres vinculados con la conducción de YPF y cuestionó la ausencia de actualizaciones públicas suficientemente claras. El planteo fue que una empresa de la magnitud de la petrolera debería ofrecer información accesible y actualizada sobre quiénes ocupan sus cargos directivos y bajo qué condiciones.

Respecto a la remuneración de los cargos jerárquicos de la empresa petrolera, Bravo señaló que “se habla de cifras de 70 millones de pesos”.