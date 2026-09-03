En Ronda de Corresponsales analizaron la polémica de Nigel Farage con la prensa británica

Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, decidió excluir a siete periodistas de su congreso anual y abrió una fuerte polémica en Reino Unido. La medida generó cuestionamientos de otros espacios políticos y terminó desplazando parte de la atención del encuentro hacia la relación del partido con la prensa.

Durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Reino Unido Marcelo Justo señaló que uno de los periodistas excluidos había informado sobre una donación de cinco millones de libras recibida por Farage. Según el análisis, la decisión también puede profundizar el debate sobre las denuncias de corrupción que enfrenta el dirigente y algunos integrantes de su partido.

Reform UK excluyó a siete periodistas

La decisión fue comunicada antes del comienzo del congreso anual de Reform UK, que reúne a dirigentes y militantes del espacio para definir y presentar sus principales lineamientos políticos. Según Justo, la exclusión provocó una reacción generalizada entre distintos sectores de la política británica.

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Entre quienes cuestionaron la medida estuvo la líder del Partido Conservador, quien, según lo señalado durante el segmento, criticó duramente a Farage por impedir la acreditación de los periodistas.

Para Justo, la controversia tomó una dimensión mayor porque uno de los profesionales excluidos había publicado información vinculada con las finanzas del líder de Reform UK.

El periodista que investigó una donación de cinco millones de libras

Uno de los casos mencionados por el corresponsal corresponde al periodista que informó sobre una donación de cinco millones de libras que habría recibido Farage. Según el relato del segmento, el aporte provenía de un británico radicado en Tailandia desde hace más de 20 años y vinculado al mundo de las criptomonedas.

El antecedente convirtió la exclusión de ese periodista en uno de los puntos centrales de la polémica. La decisión de impedir su acreditación volvió a poner en discusión el acceso de la prensa a las actividades de un partido que busca ampliar su peso dentro de la política británica.

La prensa desplazó la agenda del congreso

Justo sostuvo que los congresos anuales de los partidos británicos constituyen espacios centrales para presentar sus agendas políticas y debatir sus prioridades. Sin embargo, en este caso, la controversia por los periodistas excluidos amenaza con ocupar buena parte de la atención.

"Ha convertido de alguna manera esta exclusión de periodistas en el gran tema", afirmó el corresponsal. La disputa podría opacar los anuncios y propuestas que Reform UK pretendía instalar durante su encuentro anual.

El problema, según Justo, está relacionado además con las preguntas que Farage enfrenta en sus conferencias de prensa. "No logran evitar que en cada conferencia de prensa le pase [...] que le preguntan sobre problemas puntuales que tienen que ver con corrupción", señaló.

Las denuncias de corrupción quedan en el centro

La controversia por las acreditaciones aparece así vinculada con las denuncias que el partido viene enfrentando. Justo planteó que la decisión de excluir periodistas no consiguió evitar el debate, sino que terminó amplificándolo.

"Y es el gran tema porque precisamente por todas las denuncias de corrupción de las que Nigel Farage no quiere hablar", sostuvo el corresponsal. En su interpretación, la polémica amenaza con desplazar los temas que Reform UK buscaba instalar durante el congreso.

El dirigente enfrenta así una situación en la que la estrategia para controlar el acceso de determinados periodistas terminó generando una mayor atención sobre las cuestiones que buscaba evitar.

El calendario político británico entra en su etapa de congresos

La controversia se produce durante el período de congresos anuales de los partidos británicos, que concentra buena parte de la actividad política y social del Reino Unido durante septiembre y octubre.

Después del encuentro de Reform UK están previstos los congresos de los liberaldemócratas, los verdes y el Partido Laborista, además del correspondiente al Partido Conservador. En el mismo período también tienen lugar reuniones de sindicatos y representantes de distintos sectores de la industria.