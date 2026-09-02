RDC: crece el arrepentimiento por el Brexit y se profundiza la crisis de los partidos tradicionales en Reino Unido

El escenario político del Reino Unido atraviesa una etapa de fuerte inestabilidad, marcada por el creciente arrepentimiento de parte del electorado respecto del Brexit y por el avance de nuevas fuerzas políticas. En paralelo, los partidos tradicionales pierden terreno frente a espacios como Reform UK y el Partido Verde.

Enrique Zattara, corresponsal de Reino Unido, analizó el panorama en diálogo con Ronda de Corresponsales, por +Perfil y señaló que las encuestas muestran un cambio en la percepción sobre la salida de la Unión Europea. Según explicó, la situación económica y la caída del intercambio educativo con Europa contribuyeron al creciente cuestionamiento del proceso.

El creciente arrepentimiento por el Brexit

El Brexit fue aprobado en un referéndum con una diferencia estrecha entre quienes apoyaban la salida de la Unión Europea y quienes buscaban permanecer. Zattara sostuvo que, tras años de debate, el escenario político comenzó a mostrar un cambio en la opinión pública.

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"La mayoría del pueblo británico está arrepentido del Brexit", afirmó el corresponsal, quien vinculó ese cambio con el deterioro de la situación económica del país. Según planteó, parte de las dificultades están relacionadas con los desacuerdos derivados de la salida del bloque europeo.

El impacto también se habría trasladado al ámbito educativo. Zattara remarcó que se redujo el movimiento de estudiantes y jóvenes voluntarios entre Europa y Gran Bretaña, afectando a una actividad que consideró relevante para la economía británica.

"La educación era una de las fuentes más importantes de ingreso de Inglaterra porque traían estudiantes de todo el mundo y principalmente de Europa", sostuvo.

El sistema político y electoral del Reino Unido

Durante el segmento, Zattara explicó las particularidades del sistema electoral británico y su diferencia con los mecanismos utilizados en buena parte de América Latina. En el Reino Unido se eligen representantes individuales en cada circunscripción y no listas de mayoría y minoría.

El país está dividido en 650 circunscripciones electorales, cada una de las cuales elige un parlamentario. "No hay minorías en cada una de esas 650", detalló el corresponsal al explicar el funcionamiento del sistema.

Los parlamentarios son quienes determinan quién ocupa el cargo de primer ministro. Además, según la explicación brindada durante el programa, un primer ministro puede ser reemplazado cuando pierde el respaldo de su propio partido, sin necesidad de esperar a una nueva elección general.

La crisis de los partidos tradicionales

El actual escenario político, según Zattara, está marcado por el debilitamiento de los espacios tradicionales y el crecimiento de nuevas alternativas. Entre ellas se encuentran Reform UK, de derecha, y el Partido Verde.

El corresponsal vinculó esta transformación con el desgaste del gobierno y con los resultados de las últimas elecciones municipales. "La derrota fue fulminante y un crecimiento asombroso geométrico de Reform UK, que es el partido de ultraderecha, y del partido verde", afirmó.

En ese contexto, el discurso del nuevo primer ministro estuvo orientado, según Zattara, a recuperar la confianza y promover una regeneración política. Entre los puntos destacados apareció también una crítica al proceso del Brexit.

Nigel Farage y el avance de Reform UK

Otro de los movimientos relevantes fue el regreso al Parlamento del líder de Reform UK, Nigel Farage. Su reincorporación coincidió con la renuncia de quien había ocupado anteriormente el cargo de primer ministro, quien también dejó su banca de diputado.

La salida de esa banca obliga a realizar una nueva elección en una circunscripción de Londres. Zattara señaló que allí podría ganar protagonismo el líder del Partido Verde, Zach Polanski, a quien describió como una figura política en ascenso.

El corresponsal destacó que los Verdes habían conseguido un crecimiento significativo en las últimas elecciones, hasta alcanzar alrededor del 15% de los votantes en Gran Bretaña, según los datos mencionados durante el segmento.

El crecimiento de los Verdes y los liberales demócratas

El avance de nuevas fuerzas no se limita a la ultraderecha. Zattara también señaló que los liberales demócratas crecieron y planteó que el Partido Verde podría ocupar parte del espacio que históricamente tuvo ese sector como tercera fuerza.

La transformación se produce al mismo tiempo que los conservadores perdieron peso electoral. "Los conservadores, desde las elecciones de 2024, están desaparecidos, prácticamente son cuarto partido", sostuvo Zattara.

El corresponsal destacó que, en las últimas elecciones locales, Nigel Farage y Zach Polanski sumaron el 44% de los votos. Sin embargo, aclaró que ese resultado no necesariamente se trasladará a las elecciones nacionales previstas para dentro de dos años.

La comparación con la crisis del bipartidismo en España

Para describir el proceso de fragmentación política, Zattara comparó el escenario británico con la crisis del bipartidismo que atravesó España durante los años del movimiento de los indignados y el 15M.

En aquella etapa, recordó, fuerzas como Podemos y Ciudadanos llegaron a superar en algunas encuestas al Partido Socialista y al Partido Popular, aunque ese crecimiento no se tradujo necesariamente de la misma manera en el escenario político posterior.

El corresponsal planteó que todavía es prematuro anticipar cómo evolucionará la política británica. "No sabemos lo que puede pasar aquí", señaló, y dejó para un próximo análisis las declaraciones vinculadas con Israel y las relaciones exteriores del Reino Unido.