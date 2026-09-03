En RDC analizaron la advertencia de George Clooney sobre los discursos autoritarios

George Clooney volvió a ocupar el centro de la escena política estadounidense con una defensa del periodismo y una advertencia sobre el avance de discursos autoritarios. El actor aprovechó su presencia en el Festival de Venecia, donde recibió el León de Oro por su trayectoria cinematográfica, para pronunciarse sobre el rol de los medios y de quienes cuestionan al poder.

Durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell repasó la relación de Clooney con el periodismo y sus antecedentes en defensa de la profesión. También destacó el vínculo del actor con la historia de la televisión estadounidense y su reciente interpretación de Edward R. Murrow, uno de los periodistas que enfrentó al macartismo.

El mensaje de George Clooney contra el poder

Durante un acto en Venecia, Clooney cuestionó la influencia de quienes concentran poder y recursos económicos y advirtió sobre los discursos que buscan instalar desconfianza entre las personas. "Estamos viviendo un momento en el que quienes tienen el poder, que tienen más dinero, nos dicen qué debemos hacer y que tenemos que tener miedos unos a otros, que debemos desconfiar los unos de los otros", sostuvo.

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El actor planteó, sin embargo, que esa visión no representa necesariamente la realidad. "Pero nosotros sabemos que no es así", afirmó durante su intervención.

Según Powell, las declaraciones se inscriben en una postura que Clooney viene sosteniendo desde hace tiempo y que adquiere particular relevancia frente al escenario político de Estados Unidos.

La defensa del periodismo frente al autoritarismo

Uno de los principales ejes del discurso fue el papel de los periodistas frente a quienes ejercen el poder. Clooney sostuvo que los primeros objetivos de los gobiernos autoritarios no necesariamente son los dirigentes políticos, sino quienes tienen la capacidad de investigar, preguntar y cuestionar.

"Lo primero que los autoritarios intentan silenciar no son los políticos sino los periodistas que hacen preguntas", afirmó el actor. En la misma línea, incluyó a los trabajadores de la industria cultural que se niegan a aceptar explicaciones simplificadas.

Clooney también reivindicó a "los cineastas y artistas que se arriesgan a no aceptar respuestas fáciles", según la declaración citada durante el segmento.

El vínculo de Clooney con el periodismo

Powell recordó que la defensa del periodismo no constituye una posición nueva para el actor estadounidense. "Clooney hace mucho que viene respaldando al periodismo", señaló el corresponsal al repasar sus intervenciones públicas.

Una de las expresiones más recientes de ese vínculo fue su participación en Broadway en una obra centrada en la vida de Edward R. Murrow. El reconocido periodista de televisión se enfrentó al macartismo desde la pantalla de CBS y se convirtió en una figura emblemática del periodismo estadounidense.

La obra tuvo una amplia repercusión y posteriormente fue transmitida en vivo por televisión. Clooney interpretó allí al periodista que protagonizó aquella disputa con el poder político.

Una historia familiar ligada a los medios

El vínculo del actor con el periodismo también tiene un componente familiar. Powell recordó que su padre, George Clooney, trabajó como periodista televisivo, una experiencia que podría haber contribuido al interés del actor por la profesión.

Ese antecedente se suma a las distintas intervenciones públicas en las que Clooney expresó su preocupación por el papel de los medios, especialmente en un contexto político estadounidense marcado por fuertes disputas.

Un discurso político desde el Festival de Venecia

El escenario elegido para sus últimas declaraciones fue el Festival de Venecia, donde Clooney recibió el León de Oro por su trayectoria fílmica. La ceremonia combinó así el reconocimiento a su carrera artística con una nueva intervención sobre el escenario político.

Para Powell, el actor mantiene una atención constante sobre la evolución de la política en Estados Unidos y sus declaraciones en Italia forman parte de esa preocupación. "Sigue muy de cerca la marcha de la política especialmente aquí en Estados Unidos", sostuvo el corresponsal.