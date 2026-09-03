RDC: 17 millones de estadounidenses se preparan para viajar mientras una ola de calor afecta al país

Más de 17 millones de personas se preparan para viajar en Estados Unidos durante los próximos días por la celebración del Día del Trabajo. El movimiento turístico coincide con un aumento en los costos de los vuelos y del combustible, mientras distintas zonas del país atraviesan temperaturas extremas.

Durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell detalló el panorama de viajes previsto para el fin de semana largo. Según señaló, el feriado representa tradicionalmente la última oportunidad para muchos estadounidenses de realizar una pequeña escapada antes del comienzo del otoño.

17 millones de personas viajarán durante el feriado

El Día del Trabajo marca en Estados Unidos uno de los últimos grandes movimientos turísticos del verano. De acuerdo con Powell, alrededor de 17 millones de personas se movilizarán durante los próximos días, especialmente el viernes.

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El corresponsal señaló que para muchos estadounidenses este feriado funciona como la última pequeña vacación del verano, antes de que llegue el cambio de estación y finalice el período de temperaturas más elevadas.

Una parte importante de los viajeros utilizará el transporte aéreo para desplazarse dentro del país. Sin embargo, el costo de esos viajes aumentó en las últimas semanas.

Los vuelos internos superan los US$600

Powell indicó que los precios de los pasajes aéreos se incrementaron, entre otras razones, por el aumento del combustible. En ese contexto, el promedio de las tarifas para vuelos internos se ubica por encima de los US$600.

"El promedio de las tarifas aéreas es superior a los 600 dólares para viajes internos, lo cual es mucho", señaló el corresponsal durante el segmento.

El encarecimiento de los vuelos se suma al aumento registrado en el precio de la gasolina, otro de los principales costos que deberán afrontar quienes opten por viajar en automóvil.

La gasolina también aumenta

En Atlanta, Powell señaló que el precio de la gasolina se ubicaba en torno de los US$3,80 por galón, mientras que en algunos lugares alcanzaba los US$4.

"La gasolina o la nafta, como lo decimos en Argentina, ha subido también considerablemente en los últimos días", sostuvo el corresponsal al describir el impacto del combustible sobre los viajes.

A pesar del aumento de los costos, el movimiento turístico se mantiene. "La gente se lanza igual a darse un último descansito en las playas de Estados Unidos", afirmó Powell.

Una ola de calor afecta a distintas zonas del país

El movimiento por el feriado también se desarrolla en medio de una situación climática excepcional. Powell señaló que, al igual que ocurre en algunas zonas de Europa, Estados Unidos atraviesa una ola de calor que afecta a distintas regiones.

El corresponsal puso como ejemplo el estado de Georgia, donde se están registrando temperaturas superiores a los 38 grados en determinados momentos.

"Están aquí, por ejemplo, en Georgia, están superando los 38 grados en ciertos momentos", señaló Powell. El escenario climático se suma así al aumento de los costos de movilidad durante uno de los últimos grandes fines de semana de viajes del verano estadounidense.