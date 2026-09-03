SEAT podría desaparecer: en RDC explicaron el plan de Volkswagen para reemplazarla por Cupra

La histórica automotriz española SEAT podría dejar de existir como marca en el marco de la reestructuración que lleva adelante Volkswagen. La compañía alemana analiza reemplazarla por Cupra, una marca que ya tiene presencia en España y que apunta a modelos más modernos.

El escenario fue abordado por Marcelo Molina, corresponsal de España, durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil. Según señaló, la eventual desaparición de SEAT no supondría necesariamente el cierre de sus fábricas, que podrían pasar a producir otros vehículos.

Volkswagen analiza el futuro de SEAT

Molina explicó que la posible decisión trascendió inicialmente en medios alemanes, mientras que en España todavía no había tenido una repercusión significativa. La definición estaría vinculada con la próxima reunión de la directiva de Volkswagen, en la que se anunciarían aspectos de la reestructuración de la compañía.

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De acuerdo con lo señalado por el corresponsal, la posibilidad que se maneja es que SEAT desaparezca como marca y sea reemplazada por Cupra. "La marca directamente va a desaparecer", sostuvo Molina al describir el escenario que analiza el grupo alemán.

El corresponsal remarcó que la medida no implicaría necesariamente una salida de la producción automotriz de España. "La fábrica no se cerraría, empezaría a fabricar otros coches", indicó, en referencia a la posibilidad de reconvertir las instalaciones.

Una marca vinculada con la historia industrial de España

SEAT fue fundada en 1950, durante el gobierno de Francisco Franco, con el objetivo de desarrollar una industria automotriz propia y reducir la salida de divisas al exterior. Para su creación se estableció un convenio con FIAT.

Molina recordó que la denominación SEAT corresponde a Sociedad Española de Automóviles de Turismo y que la compañía comenzó con una producción de apenas cinco vehículos diarios. Con el paso de las décadas, llegó a fabricar más de medio millón de automóviles.

Entre los modelos más conocidos de la marca estuvo el Fiat 600, identificado en Argentina como el "Fitito". La identidad española de SEAT también quedó reflejada en los nombres de sus vehículos.

De Toledo y Córdoba a León y Alhambra

El arraigo de la marca en España también se manifestó en la denominación de sus modelos, muchos de los cuales tomaron nombres de ciudades y lugares españoles. Entre ellos aparecen Toledo, Córdoba, Marbella, León y Alhambra.

Para Molina, esa relación explica parte del impacto simbólico que tendría una eventual desaparición de SEAT como marca. "Una marca absolutamente arraigada como la paella a lo que es España va a desaparecer", afirmó durante el segmento.

Cupra aparece como reemplazo

En este proceso, Cupra aparece como la marca que podría ocupar el espacio de SEAT dentro de la estrategia de Volkswagen. Según el corresponsal, se trata de una firma que comenzó hace relativamente poco tiempo y que está asociada a vehículos de diseño más moderno.

La posible sustitución se produce mientras Volkswagen avanza con una reestructuración de su negocio. El caso de SEAT se suma así a las transformaciones que atraviesa el sector automotor europeo, aunque el transcript no aporta mayores detalles sobre el alcance general del proceso.