Crisis en Ceuta: en RDC afirmaron que Pedro Sánchez quedó aislado frente a Marruecos

El presidente español Pedro Sánchez enfrentó una comparecencia de unas seis horas ante el Congreso en medio de la crisis política y migratoria que atraviesa Ceuta. Marcelo Molina, corresponsal de +Perfil en España, explicó que el mandatario defendió su gestión y volvió a evitar una acusación directa contra Marruecos.

Según Molina, Sánchez insistió en que “no tiene pruebas sólidas como para acusarlo”, pese a la aparición de distintos informes que señalan responsabilidades. El presidente también defendió su política migratoria y sostuvo que “es la mejor de Europa”, incluso al compararla con la situación italiana.

Feijóo: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

Uno de los momentos de mayor tensión llegó con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Molina relató que el opositor miró directamente a Sánchez y lanzó: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”.

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Feijóo completó el cuestionamiento con otra frase todavía más fuerte: “España no puede tener a un presidente bajo chantaje”. La discusión volvió a colocar en escena el caso Pegasus y el espionaje sufrido años atrás por el propio Sánchez.

El presidente respondió con igual dureza y calificó a Feijóo de “ruin e hipócrita” por intentar, según su interpretación, obtener rédito político de la crisis. Incluso se burló de su liderazgo interno al decirle: “Usted no manda ni en su partido”.

Pedro Sánchez también cargó contra Abascal

La discusión con Santiago Abascal fue todavía más agresiva. Molina contó que Sánchez acusó a Vox de promover “políticas de muerte” y los definió como “una banda de pirómanos, racistas y traficantes de odio”.

En otro tramo, el presidente lanzó contra los dirigentes opositores: “Ustedes hubieran preferido matar a miles de jóvenes para evitar tener que gestionar una crisis al otro lado de la frontera”. Abascal respondió también con extrema dureza y, según Molina, llegó a decirle que “todo España sabe que usted tiene la empatía de un asesino en serie”.

La polémica por la embajadora de Marruecos

Otro episodio generó cuestionamientos durante la sesión. Sánchez sostuvo que la embajadora marroquí había sido convocada, pero luego se conoció que “la embajadora no estaba en España” y que el contacto había sido con el encargado de negocios.

Molina destacó la comparación realizada por la oposición: “Sí convocaron a los embajadores de Italia y Argentina, pero en el caso de Marruecos no”. El episodio reforzó las críticas de quienes consideran que el Ejecutivo mantiene una actitud excesivamente cautelosa con Rabat.

Por qué el único que quedó con la tesis de Marruecos es Pedro Sánchez

El corresponsal remarcó además que el presidente quedó políticamente aislado respecto de la interpretación de la crisis. “Hoy todos los aliados del Gobierno, absolutamente todos, acusaron a Marruecos”, explicó.

Incluso Junts, uno de los espacios decisivos para la continuidad parlamentaria del Ejecutivo, sostuvo que Sánchez estaba “inhabilitado para gobernar después de lo que pasó en Ceuta”, aunque sin retirar por ahora su apoyo. Molina sintetizó: “El único que quedó con la tesis de que Marruecos, por ahora, no tiene responsabilidad, es Pedro Sánchez y los miembros del Partido Socialista”.

Las protestas masivas contra Pedro Sánchez por Ceuta

La tensión institucional se trasladó también a las calles, con movilizaciones masivas y enfrentamientos. Molina describió escenas poco habituales en Madrid porque se encontraron una facción pro marcha y otros anti marcha y subió la tensión: “Gases lacrimógenos y balas de goma. Un escenario no común realmente en España”.

En Ceuta, mientras tanto, los habitantes siguieron la comparecencia con enorme atención. “Los ceutíes hoy se quedaron todo el tiempo mirando, muy atentos a ver qué pasaba y qué se decía”, relató Molina.

Para el corresponsal, la pregunta más grave continúa sin una respuesta definitiva: “¿Qué pasó? El qué pasó es algo que oficialmente todavía no se sabe”. Y mientras Sánchez reclama pruebas antes de responsabilizar a Marruecos, la oposición, los informes y parte de sus propios aliados incrementan la presión sobre el Gobierno.