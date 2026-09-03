RDC: organizaciones médicas de Estados Unidos recomiendan vacunarse contra el COVID-19, la gripe y el RSV

Con la llegada del otoño al hemisferio norte, distintas organizaciones médicas de Estados Unidos difundieron sus propias recomendaciones de vacunación para enfrentar la temporada de enfermedades respiratorias. Según explicó el periodista Norman Powell en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la particularidad es que parte de esas indicaciones fueron comunicadas directamente por asociaciones profesionales.

“Todas estas asociaciones médicas se han reunido y han decidido, para evitar la confusión que hay, hacer los anuncios ellos de cuáles son las vacunas que recomiendan”, explicó Powell. Entre las entidades que actualizaron sus recomendaciones se encuentran la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, la Academia Estadounidense de Pediatría y sociedades de especialistas en enfermedades infecciosas y obstetricia.

Recomiendan la vacuna del COVID-19 y la vacuna de la gripe

Uno de los principales puntos es la vacunación contra el coronavirus. “Los profesionales la recomiendan para todas las personas adultas, la vacuna del COVID-19 y la vacuna de la gripe”, señaló Powell.

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La Academia Estadounidense de Médicos de Familia recomendó para la temporada 2026-2027 que todos los adultos de 19 años o más reciban una vacuna actualizada contra el COVID-19, con especial énfasis en mayores de 65 años, personas con mayor riesgo de enfermedad grave y quienes nunca fueron vacunados. Para los mayores de 65 también aconsejó una segunda dosis seis meses después.

La FDA, por su parte, definió que las vacunas actualizadas para esta temporada estén adaptadas al linaje JN.1, variante XFG, para responder mejor a los virus actualmente en circulación.

Gripe y RSV, también entre las recomendaciones

La gripe constituye otro de los ejes de la campaña. Para la temporada 2026-2027, las vacunas estadounidenses fueron reformuladas y actualizaron sus tres componentes respecto del período anterior.

En cuanto al virus sincicial respiratorio (RSV), la recomendación no alcanza de la misma manera a todos los adultos. El CDC aconseja una dosis para todas las personas de 75 años o más y para quienes tienen entre 50 y 74 años y presentan un riesgo aumentado de enfermedad grave.

“Las vacunas son gratuitas”

Powell también hizo referencia al acceso a las inmunizaciones dentro del sistema estadounidense. “Las vacunas son gratuitas. Exactamente, a través del sistema social y el sistema de seguro médico uno puede conseguir aquí las vacunas gratuitamente”, afirmó durante el informe.

El periodista consideró especialmente importante que las personas conozcan las nuevas recomendaciones y consulten qué vacunas corresponden según su edad y situación clínica. “Me pareció importante que en Argentina se sepa que la nueva versión de la vacuna COVID-19 es importante aplicársela”, sostuvo.

La preocupación por enfermedades que siguen circulando

El debate ocurre además en medio de la preocupación por enfermedades prevenibles mediante vacunación. Powell mencionó particularmente las paperas, que continúan produciendo brotes en Estados Unidos pese a la fuerte reducción registrada desde la introducción de la vacuna.

El CDC informó 145 casos de paperas en 27 jurisdicciones hasta el 13 de agosto de 2026 y señaló que los brotes continúan apareciendo especialmente en lugares con contacto estrecho y prolongado entre personas.

En ese escenario, las asociaciones médicas buscaron ofrecer una referencia propia antes del inicio de la temporada respiratoria. Como explicó Powell, la intención es “evitar la confusión” y establecer con mayor claridad qué inmunizaciones recomiendan los profesionales para el próximo otoño e invierno estadounidense.