Murió Gloria Steinem, la periodista que se infiltró en Playboy para denunciar abusos

Gloria Steinem, una de las periodistas y activistas más influyentes del siglo XX, murió el miércoles 2 de septiembre de 2026 a los 92 años en su casa de Nueva York. La noticia fue confirmada por su fundación, que informó que falleció pacíficamente y acompañada por algunas de las personas que la querían. Hasta el momento no se comunicó oficialmente la causa de su muerte.

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Figura central de la segunda ola del feminismo estadounidense, Steinem utilizó el periodismo, la escritura y la organización política para impulsar durante más de seis décadas la igualdad salarial, la participación de las mujeres en los espacios de poder, el acceso al aborto y la defensa de los derechos civiles.

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Su historia quedó ligada tanto a las grandes movilizaciones feministas de las décadas de 1960 y 1970 como a investigaciones periodísticas que dejaron al descubierto la discriminación laboral. Una de las más recordadas fue A Bunny’s Tale, el reportaje encubierto que publicó en 1963 después de trabajar como camarera en un club de Playboy.

Gloria Steinem y la investigación que reveló las condiciones laborales en Playboy

Para realizar aquella investigación, Gloria Steinem se infiltró en el Playboy Club de Nueva York bajo el nombre falso de Marie. También modificó su edad para ser contratada como una de las camareras conocidas popularmente como “conejitas”.

Durante su experiencia documentó las exigencias impuestas a las empleadas, los bajos salarios, el agotamiento físico provocado por las largas jornadas y la obligación de trabajar con tacones altos y corsés ajustados. También describió el control sobre la apariencia de las mujeres y el trato sexualizado que recibían.

El resultado fue A Bunny’s Tale, una crónica publicada en dos entregas por la revista Show. El trabajo reveló una estructura laboral atravesada por la explotación y la misoginia, pero también tuvo consecuencias contradictorias para su autora: le dio notoriedad, aunque durante un tiempo dificultó que otros editores la tomaran en serio como periodista.

Décadas después, Steinem contó que algunas personas continuaban presentándola como una “exconejita” para desacreditarla, sin mencionar que había ingresado al establecimiento con el objetivo de investigarlo. Al mismo tiempo, reivindicó que su trabajo había contribuido a mejorar las condiciones de las empleadas.

Del periodismo a la segunda ola feminista en Estados Unidos

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, Gloria Marie Steinem se graduó en el Smith College en 1956. Después de pasar una temporada en India, comenzó a abrirse camino en un mundo periodístico dominado por hombres, en el que las mujeres solían quedar relegadas a temas considerados secundarios.

En 1968 se incorporó como columnista a New York Magazine. Desde ese espacio escribió sobre política, desigualdad social, derechos civiles y discriminación de género. Su artículo “Después del Poder Negro, la Liberación de la Mujer”, publicado en 1969, amplificó su reconocimiento público y la convirtió en una de las principales voces del movimiento feminista.

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Su ascenso coincidió con una etapa de profunda transformación social en Estados Unidos. Las mujeres reclamaban igualdad de oportunidades, autonomía económica, acceso a métodos anticonceptivos, participación política y capacidad para decidir sobre sus propios cuerpos.

Steinem se transformó rápidamente en una figura pública de ese proceso. Su capacidad para comunicar ideas complejas y trasladar las demandas feministas a los grandes medios le otorgó una visibilidad excepcional, aunque también despertó cuestionamientos dentro y fuera del movimiento.

La fundación de Ms., la revista que cambió la agenda de los medios

En 1972, Gloria Steinem cofundó la revista Ms. junto con un grupo de periodistas y activistas. La publicación buscaba romper con el modelo de las revistas dirigidas a mujeres, que en aquella época se concentraban principalmente en la moda, la belleza, el matrimonio y las tareas domésticas.

Desde sus páginas, Ms. abordó asuntos que rara vez ocupaban un lugar central en los medios: violencia de género, discriminación laboral, aborto, sexualidad, racismo, maternidad, representación política e igualdad salarial. La revista se convirtió en un espacio para narrar experiencias que hasta entonces solían permanecer fuera del debate público.

Su lanzamiento tuvo una repercusión inmediata. Los ejemplares de prueba se agotaron en pocos días y la publicación recibió alrededor de 26.000 pedidos de suscripción, además de miles de cartas de lectoras. Con el paso del tiempo, Ms. se consolidó como una institución del periodismo feminista y continuó publicándose más de cinco décadas después de su creación.

Entre los textos más conocidos de Steinem se encuentra “Si los hombres pudieran menstruar”, un ensayo satírico publicado en 1978. Allí imaginó cómo las instituciones políticas, religiosas y económicas convertirían la menstruación en un símbolo de poder si fueran los hombres quienes atravesaran ese proceso biológico.

La defensa del aborto y la libertad reproductiva

El derecho al aborto ocupó un lugar fundamental dentro de su militancia. Steinem había interrumpido un embarazo en Londres cuando tenía 22 años, en una época en la que esa práctica se encontraba prohibida en el Reino Unido salvo bajo circunstancias específicas relacionadas con la salud.

En 1969 asistió como periodista a una reunión pública en la que distintas mujeres compartieron sus experiencias con el aborto. Tiempo después describió aquel encuentro como un momento decisivo, porque comprendió que situaciones consideradas privadas o individuales estaban condicionadas por estructuras políticas y sociales.

A partir de entonces defendió el concepto de libertad reproductiva, entendido como el derecho de cada mujer a decidir si quería tener hijos, cuándo y en qué condiciones. Su postura la convirtió en una de las voces más reconocidas del movimiento por el aborto legal en Estados Unidos.

Su activismo también se extendió a la política institucional. En 1971 participó, junto con más de 300 mujeres, en la creación del National Women’s Political Caucus, una organización destinada a promover la participación femenina y respaldar a mujeres interesadas en ocupar cargos públicos.

Las críticas y los ataques que enfrentó Gloria Steinem

La enorme exposición de Steinem generó resistencias incluso dentro del movimiento feminista. Algunas activistas consideraban que los medios habían concentrado demasiado la atención sobre su figura y cuestionaban que una causa colectiva quedara representada por una sola persona.

Una de sus críticas fue Betty Friedan, autora de La mística de la feminidad, quien cuestionó el protagonismo que Steinem había adquirido. También recibió ataques por su apariencia, ya que sus detractores sostenían que su imagen pública no respondía a los estereotipos que ellos mismos atribuían al feminismo.

Además de las discusiones políticas, padeció episodios de hostigamiento. El editor de la revista pornográfica Screw, Al Goldstein, difundió su número telefónico junto a falsos anuncios sexuales y publicó la imagen de una mujer parecida a ella. El episodio mostró la violencia con la que reaccionaban algunos sectores frente al creciente protagonismo de las feministas.

Steinem sostuvo, sin embargo, que su visibilidad podía servir para abrir espacios a otras mujeres. Durante su trayectoria también relacionó la lucha feminista con el combate contra el racismo, la defensa de la comunidad LGBTQ+ y otras causas vinculadas con los derechos humanos.

Sus libros y el reconocimiento de Barack Obama

Además de sus artículos y conferencias, Gloria Steinem publicó numerosos libros y ensayos. Entre sus obras más conocidas se encuentran Outrageous Acts and Everyday Rebellions, Revolution from Within, Moving Beyond Words y My Life on the Road, donde reconstruyó su experiencia como escritora, viajera y organizadora política.

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También participó en la creación de organizaciones como la Women’s Action Alliance y, junto con Jane Fonda y Robin Morgan, el Women’s Media Center, destinado a fortalecer la presencia y la representación de las mujeres en los medios de comunicación.

En 2013, el entonces presidente Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos. El reconocimiento destacó su aporte para ampliar los derechos y las oportunidades de las mujeres.

En el plano personal, Steinem se casó en 2000, cuando tenía 66 años, con el empresario y activista ambiental David Bale, padre del actor Christian Bale. El matrimonio se mantuvo hasta la muerte de Bale, ocurrida tres años después como consecuencia de un linfoma cerebral.

El legado de Gloria Steinem en el feminismo contemporáneo

Steinem continuó participando en debates políticos, encuentros públicos y campañas sociales durante las últimas décadas de su vida. Aun cuando algunas de sus posiciones generaron controversias, su influencia sobre el periodismo y el movimiento feminista estadounidense resultó indiscutible.

Su figura fue retratada en documentales, series y películas, entre ellas The Glorias, estrenada en 2020. Su recorrido también formó parte de producciones sobre la historia del feminismo y las disputas por la igualdad de género en Estados Unidos.

Al cumplir 90 años, en 2024, expresó su deseo de que su legado ayudara a otras personas a reconocerse como seres únicos, valiosos y dignos de amor. Esa idea sintetizó una parte central de su pensamiento: la transformación política debía comenzar por cuestionar las jerarquías que limitaban la libertad individual.