El congresista republicano Thomas Massie acusó este martes al exduque de York, Andrew Mountbatten-Windsor —hijo de la fallecida reina Isabel II de Reino Unido— durante un discurso en la Cámara de Representantes y reclamó que los allegados de Jeffrey Epstein sean investigados. El hermano del rey Carlos III rechaza categóricamente haber cometido cualquier delito.

El republicano acusó a Mountbatten-Windsor de haber cometido delitos sexuales en Estados Unidos. La afirmación fue realizada durante una intervención en la Cámara de Representantes, en Washington D. C., mientras crecen los pedidos para investigar a las personas relacionadas con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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Massie, representante por Kentucky y una de las figuras más activas en la campaña para divulgar los denominados archivos de Epstein, reclamó que los presuntos responsables de los delitos sean investigados y procesados. Durante su discurso también mencionó al exdirector ejecutivo de Barclays Jes Staley y al ilusionista David Copperfield.

“Y el príncipe Andrés, que cometió delitos sexuales en Estados Unidos”, afirmó el legislador al enumerar diferentes nombres vinculados públicamente con Epstein. Luego aseguró que esperaba que esa exposición pública presionara al Departamento de Justicia estadounidense para actuar. Andrew niega rotundamente haber cometido delito alguno.

Thomas Massie reclama la publicación completa de los archivos de Epstein

El congresista impulsa una iniciativa legislativa destinada a obligar al Gobierno de Estados Unidos a publicar cualquier documento relacionado con Epstein que todavía permanezca reservado. Massie ya había tenido un papel destacado en la campaña que condujo a la difusión del primer conjunto de archivos.

Pese a pertenecer al Partido Republicano, el representante mantuvo enfrentamientos públicos con Donald Trump. En mayo sostuvo que el mandatario había privado de representación a numerosos ciudadanos que votaron por los republicanos, especialmente por decisiones relacionadas con Irán y el gasto público.

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Massie no se presentará a las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo año después de ser derrotado por un adversario respaldado por Trump. El presidente estadounidense lo calificó públicamente de “idiota” y “perdedor”.

Las acusaciones de Virginia Giuffre contra el exduque de York

Las palabras de Massie reavivaron las acusaciones formuladas por Virginia Giuffre (quien se suicidó en 2025, según la BBC), quien aseguró que mantuvo encuentros sexuales con Andrew en tres ocasiones cuando tenía 17 años, después de haber sido víctima de trata por parte de Epstein.

De acuerdo con su testimonio, dos de esos episodios habrían ocurrido dentro de territorio estadounidense: uno en Nueva York y otro en la isla privada que Epstein poseía en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El tercer encuentro denunciado habría tenido lugar en Londres.

Giuffre demandó civilmente a Andrew con la representación del abogado estadounidense Bradley Edwards. El caso terminó mediante un acuerdo económico antes de llegar a juicio. Según los reportes citados, el monto habría alcanzado los 12 millones de libras esterlinas, aunque Andrew no admitió responsabilidad.

Otra mujer evalúa colaborar con la investigación británica

La intervención en el Congreso se produjo poco después de conocerse que otra mujer, cuya identidad permanece reservada, comenzó a considerar la posibilidad de declarar ante los investigadores británicos. La denunciante sostiene que Epstein la trasladó en avión al Reino Unido para que mantuviera relaciones sexuales con Andrew.

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La mujer asegura que tenía veintitantos años cuando, por pedido de Epstein, pasó una noche con el entonces príncipe en Royal Lodge, su residencia de Windsor, durante 2010. También afirma que posteriormente recibió una visita guiada por el Palacio de Buckingham y fue invitada a tomar el té.

Bradley Edwards, quien también representa a esta mujer, explicó que su clienta pasó de rechazar completamente una declaración a evaluar una posible colaboración. El abogado indicó que mantuvo conversaciones con la Policía británica sobre la posibilidad de entrevistarla en Estados Unidos, aunque todavía no se alcanzó un acuerdo.

Según Edwards, la principal preocupación de la mujer es preservar la privacidad y proteger a su hijo de posibles situaciones de acoso. El letrado señaló que considera importante su testimonio, pero aclaró que la decisión final deberá ser tomada libremente por ella.

La investigación británica sobre Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew fue arrestado en febrero, el día en que cumplió 66 años, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, según la información difundida. La investigación se abrió después de que documentos publicados por la Administración Trump parecieran indicar que habría compartido información confidencial con Epstein durante los años en que mantuvieron una amistad.

Entre los datos presuntamente transmitidos figurarían informes sobre visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur, además de una reunión informativa confidencial vinculada con oportunidades de inversión para la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand.

En mayo, la Policía de Thames Valley, responsable de las pesquisas, anunció que ampliaría la investigación para incluir posibles hechos de trata de personas con fines de explotación sexual. El caso estaría recibiendo recursos equivalentes a los asignados a una investigación por delitos graves y contaría con especialistas en delitos sexuales.

Los mensajes entre Andrew y Jeffrey Epstein difundidos por Estados Unidos

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia también contenían mensajes que Andrew habría intercambiado con Epstein en 2010. En esas comunicaciones, ambos hablaban sobre la posibilidad de presentarle al entonces príncipe una mujer.

Según esos registros, Epstein describió a la mujer como una “amiga” rusa de 26 años, inteligente, atractiva y de confianza. No se ha podido determinar si se trata de la misma persona actualmente representada por Bradley Edwards.

La acusación pronunciada por Massie no equivale por sí misma a una imputación judicial ni a una condena. Sin embargo, suma presión política sobre las autoridades estadounidenses y británicas para esclarecer el alcance de los vínculos de Andrew con Epstein y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con nuevas acciones penales.

LV/ML