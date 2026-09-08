Elecciones 2027: economistas advierten en RDEco sobre el riesgo del “péndulo” y reclaman políticas que mejoren la vida cotidiana

A medida que se acerca el escenario electoral, uno de los principales interrogantes económicos y políticos pasa por determinar si Argentina podrá evitar repetir el histórico movimiento pendular entre modelos de signo opuesto. La posibilidad de un nuevo cambio de rumbo abrió un debate sobre qué políticas podrían sostenerse más allá de los gobiernos.

Durante el análisis en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el conductor Fernando Meaños planteó que el problema no reside solamente en un eventual cambio de administración, sino en que el país vuelva a pasar “de una punta hacia la otra”, como ocurrió en distintos períodos de la historia reciente.

El optimismo de Scaglione por los cambios sociales

El especialista en Comercio Internacional Marcelo Scaglione se mostró optimista y atribuyó esa expectativa a una transformación de la sociedad argentina. “Mirá, yo soy optimista por una simple razón, me parece que la sociedad ha cambiado”, afirmó.

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Según Scaglione, existen determinadas cuestiones sobre las cuales la sociedad ya no estaría dispuesta a retroceder. En ese sentido, consideró que el sector privado tiene un papel importante para consolidar consensos que permitan sostener políticas más allá de los gobiernos de turno.

“Los gobiernos pasan, las empresas permanecen”, sostuvo. Para el especialista, si las empresas, las economías regionales y los distintos sectores productivos logran organizarse y construir acuerdos, la dirigencia política tendrá que adaptarse a esas nuevas demandas.

Los salarios y el bienestar como prioridades

La asesora financiera internacional Karina Fabi coincidió con la mirada optimista, aunque puso el foco en las condiciones de vida de la población. “Lo que importa acá es la vida de las personas, que finalmente su dinero rinda, que pueda pagar sus cuentas, tener una vida normal”, afirmó.

Fabi sostuvo que el nivel de los ingresos es uno de los principales problemas que deberá afrontar la próxima administración. Al comparar los salarios argentinos con los de otros países de la región, remarcó: “Estamos muy atrasados con el valor de los salarios”.

Para la especialista, el bienestar de los ciudadanos debería convertirse en la principal preocupación del gobierno que asuma después de las elecciones.

La segunda oportunidad que observa Plaza

La analista financiera Vanesa Plaza consideró que todavía existe margen para modificar algunas de las tendencias actuales y habló de una “segunda oportunidad” para Javier Milei. Según explicó, los mercados observan atentamente la evolución de la economía y toman decisiones en función de las expectativas.

“El mercado lo descuenta todo, el mercado sabe todo lo que pasa”, señaló. A su entender, la falta de nuevos máximos en determinados sectores del sistema financiero podría interpretarse como una señal de espera por parte de los inversores.

Plaza también planteó que el Gobierno debe revisar cómo repercuten sus políticas en la vida cotidiana. “A nivel técnico está muy bien lo que hizo, pero tengo que mirar hacia abajo y ver en el día a día de la gente cómo repercute eso que matemáticamente, que económicamente es tan bueno”, explicó.

Las demandas sociales frente al péndulo

La economista Aldana Denis, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), retomó el planteo de Scaglione sobre los cambios en la sociedad, pero puso el foco en las demandas que permanecen insatisfechas.

“La sociedad argentina tampoco se resigna a vivir sin un sistema científico tecnológico, a tener un salario que le permita llegar a fin de mes”, afirmó Denis. También mencionó el endeudamiento de los hogares, las dificultades para pagar las tarjetas de crédito y la falta de oportunidades laborales.

En ese marco, planteó que la discusión no debería reducirse a elegir entre uno u otro extremo del péndulo político. “La pregunta es, ¿en qué parte de ese péndulo hay lugar para esas demandas de la sociedad?”, sostuvo.