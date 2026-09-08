Tomás Rebord cuestionó en su programa de +Perfil la cadena nacional de Javier Milei sobre las Islas Malvinas. El conductor sostuvo que la afirmación de la soberanía argentina no debería ser presentada como una novedad política y criticó que varios de los anuncios presidenciales, según su interpretación, retomaran medidas que el propio Gobierno había discontinuado.

“Me senté a ver una cadena presidencial, una cadena nacional. No es poco, ¿eh? No es poco”, afirmó Rebord. Explicó que había decidido escuchar el mensaje por la expectativa generada alrededor de los anuncios, pero aseguró que terminó sorprendido por la repercusión que tuvo una afirmación que considera elemental.

La crítica a la repercusión del discurso

Rebord cuestionó especialmente que la declaración de Milei sobre la soberanía argentina fuera analizada como un cambio de estrategia. “Solo por los niveles de nacionalismo, por el subsuelo que hay hoy en la República Argentina, puede ser un hecho noticiable que el presidente argentino diga que las Malvinas son argentinas”, sostuvo. "¿Es joda?¿Somos todos pelotudos? es el punto de partida de cualquier bien nacido en Argentina", agregó.

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El conductor insistió en que esa posición debería ser un punto de partida compartido y no una novedad que requiera una celebración especial. “No es un hecho noticiable. Y fue una noticia. Entonces, imagínate cómo estamos, hermano”, afirmó. "No puedo esperar cuando lleguen el resto de las fechas patrias. ¿Qué sigue?¿que se sepa el himno?¿Hay que aplaudir si se sabe todas las provincias? Si en un nuevo discurso dice todas las provincias ¿hay que felicitarlo?", ironizó.

Las medidas que, según Rebord, el Gobierno había frenado

Al analizar los anuncios, Rebord sostuvo que algunas de las iniciativas presentadas por Milei ya estaban previstas anteriormente. “Sanciones a empresas que ya existían en Argentina y que este gobierno discontinuó”, afirmó al referirse a las medidas contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas.

También cuestionó la reactivación de una obra militar que, según su relato, había sido suspendida. “Se reanuda la construcción de una base militar que ya estaba anunciada y que este gobierno frenó”, señaló.

El conductor consideró positivo que esas iniciativas vuelvan a ponerse en marcha, aunque reclamó que el Ejecutivo reconozca el cambio de posición. “Porque bienvenido sea, eh. Bienvenido sea”, expresó, antes de insistir en que “el que frenó todas estas cosas es el propio gobierno”.

La soberanía como política de Estado

Rebord también mencionó el entendimiento impulsado durante la gestión de la excanciller Diana Mondino con el Reino Unido, al que vinculó con la exploración petrolera y los vuelos hacia las islas. Según su interpretación, ese antecedente contrastaba con el tono de la nueva cadena nacional.

“Y retomó todo lo que el Estado Nacional venía haciendo como política de Estado hasta su reputo gobierno. Bienvenido sea”, sostuvo. Su planteo fue que la defensa de la soberanía debe evaluarse a partir de la continuidad de las políticas públicas y no únicamente por la intensidad de las declaraciones presidenciales.

En ese sentido, reclamó que el Gobierno explique por qué había interrumpido determinadas iniciativas antes de anunciar su reanudación. “Que pida disculpas a los argentinos”, insistió.

La lectura política del mensaje presidencial

Hacia el final de su intervención, Rebord dejó de lado el análisis de las medidas y describió la impresión personal que le produjo Milei durante la cadena nacional. “Lo vi mal. Lo vi frágil. Lo vi pidiendo ayuda”, afirmó.

El conductor aclaró que había seguido el discurso en vivo y que esa era su percepción del tono presidencial. “Vi un tipo pidiendo ayuda”, reiteró, antes de interpretar que Milei buscaba encontrar un punto de acuerdo alrededor de la cuestión Malvinas.