martes 08 de septiembre de 2026
POLITICA
Palo y palo

"Que deje de comprar penes de madera": un dardo de Santilli contra Kicillof por el Régimen Penal Juvenil

El jefe de Gabinete hizo referencia a una iniciativa del Ministerio de Salud en 2021, en medio del debate por la decsión judicial en la provincia.

Gobernadores del Norte Grande y Diego Santilli
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En medio de la polémica que generó la resolución judicial que suspendió por 60 días la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense y luego de que el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, cuestionara al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un fuerte cruce se encendió en X con el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.

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Santilli consideró que "aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil" y que "en la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune". Alonso le respondió, a modo de defensa:"Concéntrese en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado".

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Pero la discusión continuó en un tono más picante: "Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?", l anzó Santilli en referencia a una iniciativa del Ministerio de Salud nacional, que en 2021 concretó la compra de 10 mil unidades de penes de madera destinados a programas de educación sexual (para enseñar a colocar un preservativo).

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En su respuesta, Alonso le pidió a Santilli "menos chicana y más responsabilidad institucional".

"El cargo que ocupa lo obliga a mantener un diálogo institucional con las provincias, no a esconderse detrás de la chicana. Entiendo que, como político “profesional” (no se le conoce otro empleo), intente hacer carrera a fuerza de provocaciones y títulos en las revistas del corazón", arremetió Alonso para defender al ex ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT

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