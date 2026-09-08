La Guardia Suiza participará de los Comandos Unificados durante la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina

En el marco de los preparativos para la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina programada para el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la creación de tres Comandos Unificados Federales. La medida operativa articulará las fuerzas de seguridad locales con la Guardia Suiza Pontificia, el icónico cuerpo militar encargado de la protección del máximo representante de la Iglesia Católica.

Su participación será visible durante los traslados urbanos y el monitoreo en zonas de alta concentración de fieles con el objetivo primordial de optimizar la inteligencia táctica durante los recorridos que realizará el Santo Padre.

Qué medidas se tomarán para proteger al Papa León XIV durante su visita a la Argentin

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los comandantes de la Guardia Suiza integrarán las mesas tácticas de los comandos unificados para unificar las frecuencias de comunicación y los protocolos de respuesta inmediata ante eventuales incidencias durante las misas masivas y los desplazamientos del Papa León XIV.

La Guardia Suiza participará de los Comandos Unificados durante la histórica visita del Papa León XIV

La articulación entre el gobierno argentino y el Vaticano dividirá responsabilidades de forma precisa para resguardar la agenda del Sumo Pontífice a nuestro país. A través de las resoluciones del Boletín Oficial 898/2026, 899/2026 y 900/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional , el esquema de seguridad que abarca despliegues en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y punto claves en el territorio bonaerense.

Papa León XIV: “El valor de la educación se mide en función de la dignidad humana”

Cómo es y qué hace La Guardia Suiza Pontificia

Fundada en 1506 por el papa Julio II, la Guardia Suiza Pontificia es el ejército profesional más pequeño del mundo y el cuerpo militar activo más antiguo. A pesar de su distintivo uniforme renacentista de bandas amarillas, azules y rojas, esta fuerza combina una tradición de más de 500 años con las tecnologías modernas más avanzadas en materia de protección de dignatarios.

Para formar parte del cuerpo, los reclutas deben cumplir estrictos criterios institucionales: Nacionalidad y fe, ser ciudadanos ciudadanos nativos y practicantes de la fe católica. Además, se debe cumplir con un rango etario determinado de entre 19 y 30 años de edad, una estatur mínima de 1,74 y estado civil soltero al momento del ingreso.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: los detalles de la misa central y las actividades de su gira oficial

Por último y requisito excluyente, es haber completado la formación básica en las Fuerzas Armadas de Suiza y aprobar rigurosos exámenes médicos y psicológicos.

Guardia Suiza Pontificia

A la instrucción tradicional en uso de la alabarda y la espada se suma un entrenamiento intensivo en artes marciales, combate cuerpo a cuerpo, defensa personal, conducción evasiva y manejo de armas de fuego de última generación (como pistolas SIG Sauer y fusiles de asalto Heckler & Koch).

PM/fl