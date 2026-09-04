Papa León XIV: “El valor de la educación se mide en función de la dignidad humana”

En el marco del III Congreso Internacional sobre la Educación para la Paz y el Desarrollo Humano celebrado en el Vaticano, el Papa León XIV enfatizó en un encendido discurso que “el valor de la educación se mide en función de la dignidad humana”y advirtió sobre la peligrosidad de reducir la formación de las futuras generaciones a meros criterios de productividad o exigencias del mercado laboral.

El líder de la Iglesia Católica instó a “rescatar el sentido ético y transformador de las aulas frente a la brechas socioeconómicas” ante representantes del Pacto Educativo Global y autoridades universitarias.

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El Pacto Educativo Global es una iniciativa promovida por la Santa Sede, destinado a reunir esfuerzos entre instituciones formativas de todo el mundo y tiene como premisa "poner a la persona humana en el centro de todo el proceso formativo".

Papa León XIV en el marco del III Congreso Internacional sobre la Educación para la Paz y el Desarrollo Humano

El pronunciamiento del Sumo Pontífice se desarrolló en el marco de un foro internacional que reunió a educadores, ministros de educación y líderes comunitarios de más de cincuenta países.

La intervención papal se convirtió en el eje central de la jornada, reorientando las discusiones hacia la dimensión humanista del aprendizaje.

El Papa León XIV, contra la generación de "sociedades fragmentadas e indiferentes”

El Papa León XIV advirtió que “una pedagogía desconectada de los valores morales corre el riesgo de generar sociedades fragmentadas e indiferentes al sufrimiento ajeno”.

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Su llamado propone consolidar un modelo formativo accesible y solidario que priorice la construcción de ciudadanía, la empatía y la paz duradera por encima de los indicadores de éxito puramente económicos.

Papa León XIV en el foro internaciomnal ante representantes del Pacto Educativo Global

En un tramo de su disertación, el Santo Padre cuestionó las métricas de rendimiento académico que priorizan la competitividad por sobre el bienestar estudiantil. Para León XIV, la calidad de una institución formativa “no debe medirse únicamente por sus rankings ni por la empleabilidad de sus egresados, sino por su capacidad de formar ciudadanos conscientes, éticos y comprometidos con la justicia social”.

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El III Congreso Internacional sobre la Educación para la Paz y el desarrollo Humano funcionó como un espacio de debate multidisciplinario, donde se analizaron las tensiones entre la modernización educativa y el acceso equitativo al conocimiento. Durante el encuentro se trataron temas críticos como la brecha digital en regiones en desarrollo, la mercantilización de la enseñanza universitaria y la urgencia por promover competencias emocionales e interpersonales en los planes de estudio.

PM / ds